Шкаф, Шкаф-купе

Описание товара

Шкафы-купе с зеркалом. Трёхдверный, (Двухдверные и др.)

· Цена шкафа-купе рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров.



О нас:

· Мы – мебельная мастерская «Хорошая обстановка», изготавливаем шкафы по индивидуальным размерам.

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За счет отсутствия салонов наши издержки ниже и мы можем предложить Вам шкафы-купе недорого.



Характеристики шкафа:



· Двери: зеркало, ЛДСП, стекло, МДФ в пленке и др.



· Цвета: Более 120



· Срок изготовления 6 дней



· Стоимость замера, доставки, монтажа, а также подъем на лифте и занос в квартиру – бесплатно.



О ШКАФАХ:

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1. Выполнен шкаф-купе из ЛДСП марки Kronospan, Egger. Это экологически чистый и безопасный материал, подходит для детской мебели.



2. В шкафах используется долговечная фурнитура. Задняя стенка выполнена из HDF и не прогибается. У шкафов отдельный цоколь - можно ставить шкаф вплотную к стене. Полки выдерживают нагрузку до 25 кг. Используем легкий и прочный алюминиевый профиль.



3. Зеркала в фасадах шкафов закатаны защитной пленкой, если разобьется, зеркало останется в пленке. Кромка ПВХ 2 мм. защищает края от сколов и царапин. В шкафах установлены защитные щетки, обеспечивающие бесшумное открытие дверей, и не попадание пыли внутрь.

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