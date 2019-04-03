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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              16 000

              Шкаф, Шкаф-купе

              Телефон
              +79228443386
              Продавец
              Хорошая обстановка
              0
              Описание товара
              Шкафы-купе с зеркалом. Трёхдверный, (Двухдверные и др.) 
              · Цена шкафа-купе рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров.

              О нас:
              · Мы – мебельная мастерская «Хорошая обстановка», изготавливаем шкафы по индивидуальным размерам.
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              За счет отсутствия салонов наши издержки ниже и мы можем предложить Вам шкафы-купе недорого.

              Характеристики шкафа:

              · Двери: зеркало, ЛДСП, стекло, МДФ в пленке и др.

              · Цвета: Более 120

              · Срок изготовления 6 дней

              · Стоимость замера, доставки, монтажа, а также подъем на лифте и занос в квартиру – бесплатно.

              О ШКАФАХ:
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              1. Выполнен шкаф-купе из ЛДСП марки Kronospan, Egger. Это экологически чистый и безопасный материал, подходит для детской мебели.

              2. В шкафах используется долговечная фурнитура. Задняя стенка выполнена из HDF и не прогибается. У шкафов отдельный цоколь - можно ставить шкаф вплотную к стене. Полки выдерживают нагрузку до 25 кг. Используем легкий и прочный алюминиевый профиль.

              3. Зеркала в фасадах шкафов закатаны защитной пленкой, если разобьется, зеркало останется в пленке. Кромка ПВХ 2 мм. защищает края от сколов и царапин. В шкафах установлены защитные щетки, обеспечивающие бесшумное открытие дверей, и не попадание пыли внутрь.
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              Мы продаем новые шкафы-купе с быстрой доставкой, шкафы-купе 210, шкафы-купе 2100, шкаф-купе 2200,
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