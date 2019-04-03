Кухонный гарнитур"Сити"

Описание товара

Мебельная мастерская"Хорошая обстановка" производит и реализует корпусную мебель на заказ.

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Кухонный гарнитур по Вашим размерам:

Фасад: МДФ,; ЛДСП

Корпус: лдсп 16мм; 19мм

Столешница: 26мм / 38мм / МДФ

Фурнитура: boyard / blum / hettich

Срок изготовления: 10 дней

Важно знать*: модель кухни может быть любого размера и цвета по желанию клиента с учетом всех пожеланий.

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Выезд замерщика в удобное для Вас время, дизайн-проект, установка и сборка осуществляется БЕСПЛАТНО!

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Подробности на сайте мебельной мастерской"Хорошая обстановка".

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Создайте кухню своей мечты!