Кухонный гарнитур"Сити"

Мебельная мастерская"Хорошая обстановка" производит и реализует корпусную мебель на заказ. . Кухонный гарнитур по Вашим размерам: Фасад: МДФ,; ЛДСП Корпус: лдсп 16мм; 19мм Столешница: 26мм / 38мм / МДФ Фурнитура: boyard / blum / hettich Срок изготовления: 10 дней Важно знать*: модель кухни может быть любого размера и цвета по желанию клиента с учетом всех пожеланий. . Выезд замерщика в удобное для Вас время, дизайн-проект, установка и сборка осуществляется БЕСПЛАТНО! . Подробности на сайте мебельной мастерской"Хорошая обстановка". . Создайте кухню своей мечты!