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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              10 500

              Кухонный гарнитур"Сити"

              Телефон
              +79228443386
              Продавец
              Хорошая обстановка
              0
              Описание товара
              Мебельная мастерская"Хорошая обстановка" производит и реализует корпусную мебель на заказ.
              .
              Кухонный гарнитур по Вашим размерам:
              Фасад: МДФ,; ЛДСП
              Корпус: лдсп 16мм; 19мм
              Столешница: 26мм / 38мм / МДФ
              Фурнитура: boyard / blum / hettich
              Срок изготовления: 10 дней
              Важно знать*: модель кухни может быть любого размера и цвета по желанию клиента с учетом всех пожеланий.
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              Выезд замерщика в удобное для Вас время, дизайн-проект, установка и сборка осуществляется БЕСПЛАТНО!
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              Подробности на сайте мебельной мастерской"Хорошая обстановка".
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              Создайте кухню своей мечты!
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