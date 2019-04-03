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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              18 000

              Кухонный гарнитур

              Телефон
              +79228443386
              Продавец
              Хорошая обстановка
              0
              Описание товара
              Мебельная компания"Хорошая обстановка" 
              Наш адрес: 
              г. Оренбург, ул. Монтажников 30/2
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              Кухонный гарнитур. 
              Размеры: 2 метра. 
              Стоимость гарнитура 18000 рублей (цена указана в базовой комплектации) 
              Описание - фасады МДФ в пленке ПВХ, корпус ЛДСП, столешница 27мм, мойка - нержав.сталь и сушка в комплекте. 
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              НА ЗАКАЗ – ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! 
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              О нас: Современное и качественное изготовление корпусной мебели фабричного качества. В производстве мебели компания использует исключительно новейшее импортное оборудование, позволяющее выполнить все операции с высокой точностью, а также использует качественную и современную фурнитуру. 
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              Огромный выбор декоров для фасадов, стеновых панелей и столешниц, что позволяет воплощать проекты в самых разных стилевых решениях! 
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              Звоните нам, проконсультируем и произведем замер в удобное для Вас время!!! 
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              Дизайн-проект и замер БЕСПЛАТНО!
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