Описание товара

Мебельная компания"Хорошая обстановка"

Наш адрес:

г. Оренбург, ул. Монтажников 30/2

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Кухонный гарнитур.

Размеры: 2 метра.

Стоимость гарнитура 18000 рублей (цена указана в базовой комплектации)

Описание - фасады МДФ в пленке ПВХ, корпус ЛДСП, столешница 27мм, мойка - нержав.сталь и сушка в комплекте.

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НА ЗАКАЗ – ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ!

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О нас: Современное и качественное изготовление корпусной мебели фабричного качества. В производстве мебели компания использует исключительно новейшее импортное оборудование, позволяющее выполнить все операции с высокой точностью, а также использует качественную и современную фурнитуру.

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Огромный выбор декоров для фасадов, стеновых панелей и столешниц, что позволяет воплощать проекты в самых разных стилевых решениях!

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Звоните нам, проконсультируем и произведем замер в удобное для Вас время!!!

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Дизайн-проект и замер БЕСПЛАТНО!