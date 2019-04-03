Мебельная компания"Хорошая обстановка" Наш адрес: г. Оренбург, ул. Монтажников 30/2 . Кухонный гарнитур. Размеры: 2 метра. Стоимость гарнитура 18000 рублей (цена указана в базовой комплектации) Описание - фасады МДФ в пленке ПВХ, корпус ЛДСП, столешница 27мм, мойка - нержав.сталь и сушка в комплекте. . НА ЗАКАЗ – ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! . О нас: Современное и качественное изготовление корпусной мебели фабричного качества. В производстве мебели компания использует исключительно новейшее импортное оборудование, позволяющее выполнить все операции с высокой точностью, а также использует качественную и современную фурнитуру. . Огромный выбор декоров для фасадов, стеновых панелей и столешниц, что позволяет воплощать проекты в самых разных стилевых решениях! . Звоните нам, проконсультируем и произведем замер в удобное для Вас время!!! . Дизайн-проект и замер БЕСПЛАТНО!