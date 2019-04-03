Шкаф-купе на заказ"Хорошая обстановка"

Описание товара

Добрый день!

Шкаф-купе"Хорошая обстановка":

-размер от 1 м.;

- наполнение дверей: зеркало; ЛДСП; стекло.

- корпус ЛДСП;



Предлагаем изготовить шкафы-купе по индивидуальным размерам. Мы мебельная мастерская по производству корпусной мебели.

- Делаем расчет по эскизу.

Шкафы-купе.

- Выезд замерщика со всеми образцами цветов и вариантов отделки!

- Есть возможность установки любой фурнитуры: Boyard, Blum, Hettich.

- ЛДСП: кроношпан, эггер, мдф, фасады ЛИК.

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Расчет и изготовление любых моделей по фото! Живому или из интернета.

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Изготовление: 5-14 дней.

Цена изделий после замера не меняется! Замер мы делаем для сборщиков, чтобы учесть уклоны стен, потолка, пола и сделать необходимые допуски для точного монтажа!

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Доставка бесплатно. Звоните!

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Договор на поставку мебели.

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Причины работать именно с нами:

1.Портфолио уже сделанных объектов.

2.Опыт и знание своего дела

3.Самые низкие цены

4.Качественный и грамотный монтаж руководствуясь ГОСТ.

Высылайте эскизы, ориентировочный расчет сделаем сразу в течение 30 минут.

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