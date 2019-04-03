Шкаф-купе на заказ"Хорошая обстановка"

Добрый день! Шкаф-купе"Хорошая обстановка": -размер от 1 м.; - наполнение дверей: зеркало; ЛДСП; стекло. - корпус ЛДСП;
Предлагаем изготовить шкафы-купе по индивидуальным размерам. Мы мебельная мастерская по производству корпусной мебели. - Делаем расчет по эскизу. Шкафы-купе. - Выезд замерщика со всеми образцами цветов и вариантов отделки! - Есть возможность установки любой фурнитуры: Boyard, Blum, Hettich. - ЛДСП: кроношпан, эггер, мдф, фасады ЛИК. . Расчет и изготовление любых моделей по фото! Живому или из интернета. . Изготовление: 5-14 дней. Цена изделий после замера не меняется! Замер мы делаем для сборщиков, чтобы учесть уклоны стен, потолка, пола и сделать необходимые допуски для точного монтажа! . Доставка бесплатно. Звоните! . Договор на поставку мебели. . Причины работать именно с нами: 1.Портфолио уже сделанных объектов. 2.Опыт и знание своего дела 3.Самые низкие цены 4.Качественный и грамотный монтаж руководствуясь ГОСТ. Высылайте эскизы, ориентировочный расчет сделаем сразу в течение 30 минут. Whatsapp Viber Звоните, пишите! 24/7