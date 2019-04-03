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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              12 000

              Шкаф-купе на заказ"Хорошая обстановка"

              Телефон
              +79228443386
              Продавец
              Хорошая обстановка
              0
              Описание товара
              Добрый день! 
              Шкаф-купе"Хорошая обстановка":
              -размер от 1 м.;
              - наполнение дверей: зеркало; ЛДСП; стекло.
              - корпус ЛДСП;

              Предлагаем изготовить шкафы-купе по индивидуальным размерам. Мы мебельная мастерская по производству корпусной мебели. 
              - Делаем расчет по эскизу. 
              Шкафы-купе. 
              - Выезд замерщика со всеми образцами цветов и вариантов отделки! 
              - Есть возможность установки любой фурнитуры: Boyard, Blum, Hettich.
              - ЛДСП: кроношпан, эггер, мдф, фасады ЛИК. 
              .
              Расчет и изготовление любых моделей по фото! Живому или из интернета.
              .
              Изготовление: 5-14 дней.
              Цена изделий после замера не меняется! Замер мы делаем для сборщиков, чтобы учесть уклоны стен, потолка, пола и сделать необходимые допуски для точного монтажа!
              .
              Доставка бесплатно. Звоните!
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              Договор на поставку мебели.
              .
              Причины работать именно с нами: 
              1.Портфолио уже сделанных объектов. 
              2.Опыт и знание своего дела 
              3.Самые низкие цены 
              4.Качественный и грамотный монтаж руководствуясь ГОСТ. 
              Высылайте эскизы, ориентировочный расчет сделаем сразу в течение 30 минут.
              Whatsapp Viber Звоните, пишите! 24/7
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