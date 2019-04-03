Бетон, фбс от производителя

АКЦИЯ:"Покупай сейчас, забирай летом!" Цены на цемент поднимаются с 01.04.2019г. в связи с чем поднимется цена на бетон и ЖБИ. Заключив договор в марте 2019г. вы приобретаете Бетон и ЖБИ по ценам 2018 года с учетом скидок (уточняйте цены по телефону). Успейте закупить строительные материалы по старым ценам! . Завод по производству ЖБИ реализует строительные материалы собственного производства: - т. Бетон М-100 - 2500 рублей - т. Бетон М-150 - 2650 рублей - т. Бетон М-200 - 2850 рублей - т. Бетон М-250 - 3510 рублей - т. Бетон М-350 - 4500 рублей - ФБС всех размеров - и другие ЖБИ изделия При каждой отгрузке заключается договор и выдается паспорт ЖБИ, тем самым мы гарантируем качество выпускаемой продукции. . А также оказываем услуги спецтехникой: Самосвал; Полуприцеп; Автобетоносмеситель (миксер); Автокран, Погрузчик фронтальный. . Строительным организациям и заказчикам с большим объемом расчет цен производится индивидуально с учетом скидок. Цены уточняйте по телефону. . Наличный и безналичный расчет. . Оплату можно произвести на месте после приемки товара. Вам не нужно никуда ехать, просто позвоните, сделайте заказ, и мы выполним доставку материала к Вам на объект. . Постройте дом своей мечты с надежным поставщиком из качественного материала!!! . Режим работы: с 8:00 до 19:00 Без перерывов и выходных.