Бетон, фбс от производителя

Описание товара

АКЦИЯ:"Покупай сейчас, забирай летом!"

Цены на цемент поднимаются с 01.04.2019г. в связи с чем поднимется цена на бетон и ЖБИ.

Заключив договор в марте 2019г. вы приобретаете Бетон и ЖБИ по ценам 2018 года с учетом скидок (уточняйте цены по телефону).

Успейте закупить строительные материалы по старым ценам!

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Завод по производству ЖБИ реализует строительные материалы собственного производства:

- т. Бетон М-100 - 2500 рублей

- т. Бетон М-150 - 2650 рублей

- т. Бетон М-200 - 2850 рублей

- т. Бетон М-250 - 3510 рублей

- т. Бетон М-350 - 4500 рублей

- ФБС всех размеров

- и другие ЖБИ изделия

При каждой отгрузке заключается договор и выдается паспорт ЖБИ, тем самым мы гарантируем качество выпускаемой продукции.

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А также оказываем услуги спецтехникой:

Самосвал; Полуприцеп; Автобетоносмеситель (миксер); Автокран, Погрузчик фронтальный.

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Строительным организациям и заказчикам с большим объемом расчет цен производится индивидуально с учетом скидок.

Цены уточняйте по телефону.

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Наличный и безналичный расчет.

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Оплату можно произвести на месте после приемки товара.

Вам не нужно никуда ехать, просто позвоните, сделайте заказ, и мы выполним доставку материала к Вам на объект.

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Постройте дом своей мечты с надежным поставщиком из качественного материала!!!

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Режим работы: с 8:00 до 19:00 Без перерывов и выходных.