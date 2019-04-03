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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              2 500

              Бетон, фбс от производителя

              Телефон
              +79228443386
              Продавец
              СтройКомплект
              0
              Описание товара
              АКЦИЯ:"Покупай сейчас, забирай летом!" 
              Цены на цемент поднимаются с 01.04.2019г. в связи с чем поднимется цена на бетон и ЖБИ.
              Заключив договор в марте 2019г. вы приобретаете Бетон и ЖБИ по ценам 2018 года с учетом скидок (уточняйте цены по телефону).
              Успейте закупить строительные материалы по старым ценам!
              .
              Завод по производству ЖБИ реализует строительные материалы собственного производства:
              - т. Бетон М-100 - 2500 рублей
              - т. Бетон М-150 - 2650 рублей
              - т. Бетон М-200 - 2850 рублей
              - т. Бетон М-250 - 3510 рублей
              - т. Бетон М-350 - 4500 рублей
              - ФБС всех размеров
              - и другие ЖБИ изделия
              При каждой отгрузке заключается договор и выдается паспорт ЖБИ, тем самым мы гарантируем качество выпускаемой продукции.
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              А также оказываем услуги спецтехникой:
              Самосвал; Полуприцеп; Автобетоносмеситель (миксер); Автокран, Погрузчик фронтальный.
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              Строительным организациям и заказчикам с большим объемом расчет цен производится индивидуально с учетом скидок. 
              Цены уточняйте по телефону.
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              Наличный и безналичный расчет.
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              Оплату можно произвести на месте после приемки товара.
              Вам не нужно никуда ехать, просто позвоните, сделайте заказ, и мы выполним доставку материала к Вам на объект.
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              Постройте дом своей мечты с надежным поставщиком из качественного материала!!!
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              Режим работы: с 8:00 до 19:00 Без перерывов и выходных.
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