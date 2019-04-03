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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
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              Электродвигатели А4,АК4,ВАО4,ВАСО4,4АЗМ(В), общепромышленные до 250 кВт

              Телефон
              +74822418056
              Ключевые слова:
              насосы, электродвигатели
              Продавец
              Станкоремзавод
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              Описание товара

              Реализуем насосы промышленные со скидкой из наличия с длительного хранения  неликвиды: Насосы х, ах, ахе, хо, ахп, кмх, 1х, прг, д, кс, 1кс, нку, пдг, ан-2/16, 1в20/10, а32в,  ш20-16, нпш-1200, 5(6,9)нк, 12на9-4,   грат(к)-170/40, п, пр, првп, пб, пгн-63, см, сд, нс, ар-150(60), сж20/30, анс, гном, цмк, нд, нвр, внк-2  к, вк, цвк, кмл, цнл, анс.  Насосы стоят без  электродвигателей. Колёса насосов сд800/32, д630-90, д2000-21,   х90-85, Д1250-63. Газовоздуходувки:  компрессоры 2АФ,  1Г.

              Электродвигатели аир, амн, ао, м ,мо, а 3,4ар, а, 5а, 1м3, амну, (4,5,6)аму от 22 до 250 кВт.  Электродвигатели вао, в, 2в, 3в, аим, аимм, врп, аиму, аимр, ва, аиу, вакр, аимт от 2,2 до 132 кВт.    Электродвигатели высоковольтные:  а4-400, ак4-400, вао4(2)-450, васо4-37(30),     4азм200/6000, 4азм3150/6000, 2азмв1000/6000, 4азв400 . В наличии на складе с длительного хранения разных годов.  Самовывоз. Необходимо присутствие представителя плательщика-получателя.

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