Электродвигатели А4,АК4,ВАО4,ВАСО4,4АЗМ(В), общепромышленные до 250 кВт

Описание товара

Реализуем насосы промышленные со скидкой из наличия с длительного хранения неликвиды: Насосы х, ах, ахе, хо, ахп, кмх, 1х, прг, д, кс, 1кс, нку, пдг, ан-2/16, 1в20/10, а32в, ш20-16, нпш-1200, 5(6,9)нк, 12на9-4, грат(к)-170/40, п, пр, првп, пб, пгн-63, см, сд, нс, ар-150(60), сж20/30, анс, гном, цмк, нд, нвр, внк-2 к, вк, цвк, кмл, цнл, анс. Насосы стоят без электродвигателей. Колёса насосов сд800/32, д630-90, д2000-21, х90-85, Д1250-63. Газовоздуходувки: компрессоры 2АФ, 1Г.

Электродвигатели аир, амн, ао, м ,мо, а 3,4ар, а, 5а, 1м3, амну, (4,5,6)аму от 22 до 250 кВт. Электродвигатели вао, в, 2в, 3в, аим, аимм, врп, аиму, аимр, ва, аиу, вакр, аимт от 2,2 до 132 кВт. Электродвигатели высоковольтные: а4-400, ак4-400, вао4(2)-450, васо4-37(30), 4азм200/6000, 4азм3150/6000, 2азмв1000/6000, 4азв400 . В наличии на складе с длительного хранения разных годов. Самовывоз. Необходимо присутствие представителя плательщика-получателя.