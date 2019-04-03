Живая вывеска с пайлетками для салона красоты

Описание товара

Технология: композитная панель+паетки+круглый светодиодный короб

Размер: 3500х700мм

Срок изготовления: 7-14 дней

Гарантия: 3 года



Мы готовы изготовить вывеску по аналогичной технологии, с нужным для Вас цветом и размерами.





Работаем давно, честно и добросовестно!