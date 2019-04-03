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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              51 800

              Живая вывеска с пайлетками для салона красоты

              Телефон
              +79222538465
              Продавец
              РПК Наружка
              0
              Описание товара
              Технология: композитная панель+паетки+круглый светодиодный короб
              Размер: 3500х700мм
              Срок изготовления: 7-14 дней
              Гарантия: 3 года

              Мы готовы изготовить вывеску по аналогичной технологии, с нужным для Вас цветом и размерами.


              Работаем давно, честно и добросовестно!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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