Световая новая вывеска короб с гарантией 2 метра

Описание товара

Размер: 2000х500мм

Срок изготовления: 1 день

Гарантия: 3 года



Мы готовы изготовить вывеску по аналогичной технологии, с нужным для Вас цветом и размерами.



Также в наличии готовые световые короба различных размеров, нанесение вашей информации БЕСПЛАТНО



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