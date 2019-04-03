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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              17 820

              Световая вывеска салон красоты 2000х165мм

              Телефон
              +79222538465
              Продавец
              РПК Наружка
              0
              Описание товара
              Изделие: объемные светодиодные буквы"САЛОН КРАСОТЫ"

              Размер: высота букв 16,5 см, ширина 200 см
              в метрах: 0,165 х 2 м.

              Технология изготовления:
              Лицевая часть - молочный акрил, 3мм + оклейка пленкой 8500 (оклейка любого цвета по раскладке)
              Боковая часть - пластик, 3мм + оклейка пленкой Oracal 641 (оклейка любого цвета по раскладке);
              Задняя часть - пластик, 10мм;
              Засветка - светодиоды с линзой белого свечения повышенной яркости;
              Крепление/основа букв - сварная рама
              Подключение/источник питания - Герметичный блок питания IP67
              Срок изготовления 1- 3 дня
              Мы можем изготовить световую наружную вывеску по аналогичной технологии, с нужными для Вас дизайном и размерами.

              В моем профиле Вы найдете много интересных предложений!
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