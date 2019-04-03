Световая вывеска салон красоты 2000х165мм

Размер: высота букв 16,5 см, ширина 200 см в метрах: 0,165 х 2 м.
Технология изготовления: Лицевая часть - молочный акрил, 3мм + оклейка пленкой 8500 (оклейка любого цвета по раскладке) Боковая часть - пластик, 3мм + оклейка пленкой Oracal 641 (оклейка любого цвета по раскладке); Задняя часть - пластик, 10мм; Засветка - светодиоды с линзой белого свечения повышенной яркости; Крепление/основа букв - сварная рама Подключение/источник питания - Герметичный блок питания IP67 Срок изготовления 1- 3 дня Мы можем изготовить световую наружную вывеску по аналогичной технологии, с нужными для Вас дизайном и размерами.
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