Световая вывеска салон красоты 2000х165мм

Описание товара

Изделие: объемные светодиодные буквы"САЛОН КРАСОТЫ"



Размер: высота букв 16,5 см, ширина 200 см

в метрах: 0,165 х 2 м.



Технология изготовления:

Лицевая часть - молочный акрил, 3мм + оклейка пленкой 8500 (оклейка любого цвета по раскладке)

Боковая часть - пластик, 3мм + оклейка пленкой Oracal 641 (оклейка любого цвета по раскладке);

Задняя часть - пластик, 10мм;

Засветка - светодиоды с линзой белого свечения повышенной яркости;

Крепление/основа букв - сварная рама

Подключение/источник питания - Герметичный блок питания IP67

Срок изготовления 1- 3 дня

Мы можем изготовить световую наружную вывеску по аналогичной технологии, с нужными для Вас дизайном и размерами.



В моем профиле Вы найдете много интересных предложений!