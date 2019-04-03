Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              0

              КЕРАМЗИТОБЛОКИ

              Телефон
              +79058888881
              Продавец
              БСК
              0
              Описание товара
              Наименование изделия Объем, м3 габаритные размеры, мм Вес, кг Цена за
              штуку, в т.ч. НДС 18%, руб
                длина ширина высота  
              СБ-12 с кругл. отвер. 0,014 390 190 188 14 39
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store