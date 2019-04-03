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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              550

              НЕРУДНЫЕ СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

              Телефон
              +79058888881
              Продавец
              БСК
              0
              Описание товара
              Наименование изделия Ед. изм. Цена за
              штуку, в т.ч. НДС 18%, руб
                 
              Песчано-гравийная смесь (ПГС) 1 м3 550,00
              Песок"Архиповский" 1 м3 890,00
              Песок"Елшанский" 1 м3 790,00
              Щебень 40х70 1 м3 800,00
              Щебень 20х40 1 м3 850,00
              Щебень 5х20 1 м3 950,00
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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