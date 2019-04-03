Наручные часы Richard Mille (Часы Пескова) оптом

Описание товара

Наручные часы Richard Mille доступны к покупке по низкой цене со склада в Москве с доставкой по всей России и СНГ.Каждые часы созданы по новым современным высоким стандартам часового дела. Первые часы собственной компании названной в честь мастера Ришара Милля появились в 2001 году с началом нового тысячилетия, и за несколько лет превратились в фетиш для миллиардеров и коллекционеров, благодаря новому подходу к часовому делу.Милль сумел найти много общего в проектировании автомобилей и часов, что позволило ему создать действительно оригинальную концепцию работы.ХАРАКТЕРИСТИКИ:Бренд: Richard MilleМеханизм: КварцевыйКорпус: Часовая стальСтекло: МинеральноеРемешок: КаучукЗастежка: КлассическаяФункции: Часы, минутыМИНИМАЛЬНАЯ ЗАКУПКАМы предлагаем на выбор простые условия для закупки товара в нашем оптовом интернет магазине optomda.ru!Минимальная сумма для заказа на сайте – от 2500 рублей.Вы можете приобрести товар на меньшую сумму, но в этом случае цена увеличится: – на 100% при заказе до 500 руб.