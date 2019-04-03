Наручные часы U Boat (механика) оптом

Описание товара

Наручные часы U-Boat доступны к покупке по низкой цене со склада в Москве с доставкой по всей России и СНГ.Модель может стать прекрасным подарком любому мужчине, который ценит комфорт, удобство и предпочитает активный образ жизни. Первые наручные часы U-Boat были спроектированы Итало Фонтана еще в 1942 году. Именно этим годом датируются архивные эскизы, найденные десятилетия спустя его внуком Итало. Изображенные на них часы предназначались специально для служащих военно-морского флота Италии. Основной особенностью модели был массивный корпус с крупной разметкой, покрытой светящимся в темноте составом. Столь необычное технологическое решение позволяло морякам считывать показания хронометра даже в условиях плохой видимости. Неудивительно, что найденные эскизы вдохновили Итало Фонтана создать целую коллекцию элитных часов в стиле милитари.ХАРАКТЕРИСТИКИ:Механизм: Механический с автоподзаводомКорпус: Часовая стальСтекло: СапфировоеРемешок: КаучукЗастежка: Классическая с фирменной гравировкойФункции: Часы, минуты, секунды, дата, день недели, время сутокМИНИМАЛЬНАЯ ЗАКУПКАМы предлагаем на выбор простые условия для закупки товара в нашем оптовом интернет магазине optomda.ru!Минимальная сумма для заказа на сайте – от 2500 рублей.Вы можете приобрести товар на меньшую сумму, но в этом случае цена увеличится: – на 100% при заказе до 500 руб.