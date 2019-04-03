Наручные часы Tag Hauer Grand Carerra оптом

Описание товара

Наручные часы Tag Heuer Grand Carerra доступен к покупке по низкой цене со склада в Москве с доставкой по всей России и СНГ. Качество, надежность, нетривиальность – это основные характеристики часов, благодаря которым они завоевали популярность во всем мире. Главной особенностью модели является дизайн циферблата, который отличается от привычных моделей: он яркий и дерзкий. Но лишь одного взгляда достаточно, чтобы навсегда запомнить их. Ремешок выполнен в черном цвете, что позволяет комбинировать часы с другими аксессуарами. Яркие и стильные часы станут вашим излюбленным аксессуаром, поскольку они невероятно красивы, точны и надежны.ХАРАКТЕРИСТИКИ:Механизм: КварцевыйКорпус: Часовая стальСтекло: МинеральноеРемешок: Эко-кожаЗастежка: КлассическаяФункции: Часы, минуты, секунды, датаДополнительно: Маленькие циферблаты - муляжМИНИМАЛЬНАЯ ЗАКУПКАМы предлагаем на выбор простые условия для закупки товара в нашем оптовом интернет магазине optomda.ru!Минимальная сумма для заказа на сайте – от 2500 рублей.Вы можете приобрести товар на меньшую сумму, но в этом случае цена увеличится: – на 100% при заказе до 500 руб.