Реверсивные виброплиты Husqvarna Atlas Copco LG400

Описание товара

Виброплиты от официального дилера Husqvarna в России.



Прямоходные и реверсивные. В наличии на складе!



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Подробная информация:



Из-за неоднородности грунта непросто добиться высокого качества уплотнения. Недостаточное уплотнение может привести к оседанию поверхности и разрушению конструкции, в то время как чрезмерное уплотнение является причиной повышенного износа оборудования и его частых простоев. Кроме того, под воздействием давления в сильно уплотнённом грунте могут образовываться трещины.



Оснащаются реверсивные виброплиты LG 400 DEC новым индикатором уплотнения, который позволит сократить продолжительность и повысить рентабельность работ. Эта технология помогает избежать чрезмерного уплотнения и повышенного износа оборудования.



Установленный на реверсивной виброплите LG 400 DEC индикатор уплотнения измеряет вибрацию машины и указывает степень уплотнения материала. Информирование оператора осуществляется с помощью понятной системы цветовых сигналов, расположенной на рукояти. Три индикатора (жёлтый, зелёный и красный) показывают ход выполнения работы. Максимальное уплотнение грунта и необходимость завершения работ обозначается миганием красного индикатора.



В сочетании с навыками оператора эта технология значительно уменьшает риск недостаточного или чрезмерного уплотнения грунта. В результате сокращаются трудозатраты и износ компонентов, что исключает необходимость частого обслуживания и повышает готовность оборудования к работе.



Преимущества:



Основание плит изготовлено из сверхпрочной и стойкой к истиранию листовой стали Hardox 400 (Твердость HB 370 - 430), что позволяет ее использовать на каменистой поверхности не опасаясь разлома металла.



Гидравлический привод рычага хода машины, с возможностью выбора трех положений работы, обеспечивает удобство эксплуатации плиты на сильно неровной поверхности, позволяя удерживать ее двумя руками.



Плавная регулировка скорости и возможность вибрации на месте позволяет выбрать наиболее подходящий режим уплотнения.



Блок эксцентриков, для преодоления сильных температурных нагрузок, выполнен из чугуна.



Реверсивные виброплиты, с дизельным двигателем, оснащены счетчиком моточасов, который помогает контролировать периодичность обслуживания, а также электростартером, облегчающим ее запуск.



Литая подъемная проушина, в отличии от тонкостенной трубы, обеспечивает безопасность при подъеме машины, а сама виброплита оборудована дополнительными страховочными ремнями, соединяющими ее основание и станину.



Индикатор уплотнения, расположенный рядом с оператором, позволяет работать более эффективно, исключив лишние проходы, а также избежать недоуплотнения и переуплотнения грунта, которое может привести к повреждению машины.



Крепкий удобный крюк, жестко фиксирующий рукоять во время транспортировки, не подвержен обмерзанию и заклиниванию.



Защитный кожух способен переносить внешнее механическое воздействие благодаря применению листовой стали.