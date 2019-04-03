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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              185 400

              Виброрейки и бетонное оборудование Atlas Copco

              Телефон
              +79226014444
              Продавец
              Веллрайт
              0
              Описание товара
              Бетонное оборудование Atlas Copco, Husqvarna от официального дилера в наличии на складе! + Запчасти

              Секционные виброрейки Atlas Copco предназначены для уплотнения и выравнивания бетонных смесей в промышленном, дорожном и гражданском строительстве. Она обладает высокой эффективностью при работе с бетонной смесью высокой и средней подвижности. Малоподвижная бетонная смесь обладает большим сопротивлением и для такой смеси применяется виброрейка BT90.

              Виброрейка модели SV используется при обустройстве бетонных пролетов и перекрытий, дорожных и мостовых покрытий. Возможность обработки до 25 метров поверхности за один проход позволяет применять это оборудование для строительства наиболее крупных мостовых пролетов.

              В конструкции виброрейки SV используется алюминиевый профиль, что более чем на треть снизило ее вес по сравнению с популярной моделью BT 90. С помощью данной модели можно создавать поверхности любого профиля – плоские, ломаные, криволинейные, параболические, включая обычные и инверсионные плиты перекрытия и другие сложные формы. Конструкция виброрейки SV – жесткая, без прогибов. Максимальный угол регулировки равен 2.5°.

              Секционная виброрейка Атлас Копко BT90

              С помощью виброрейки этой модели можно уплотнять и разравнивать бетонную смесь до 25 метров шириной и до 20 см глубиной. Для обеспечения гладкости скольжения на концевых опорах могут устанавливаться электрические лебедки, что упрощает работу и обеспечивает безукоризненное качество поверхности.

              Общая длина виброрейки регулируется за счет количества модульных наборных секций, которые соединяются между собой с использованием быстрозажимного замка. Такой механизм соединения позволяет оперативно подготовить виброрейку к работе и не требует от оператора использования специального монтажного инструмента. Длина секций – стандартная, варьируется в диапазоне от 0,5 до 3 метров.

              В зависимости от модификации виброрейки Atlas Copco комплектуются электрическим, пневмо или бензиновым приводом.

              ТИПЫ ПРИВОДА:
              электрический Atlas Copco BT 90 E, 400В-3-50Гц
              бензиновый Atlas Copco BT 90 G, Honda GX270
              пневматический Atlas Copco BT 90 P

              ВИБРОРЕЙКИ СЕКЦИОННЫЕ:
              Секция для эл. и бенз. привода BT 90, 1м
              Секция для эл. и бенз. привода BT 90, 2м
              Секция для эл. и бенз. привода BT 90, 3м
              Секция для пневм. привода BT 90, 2м
              Секция для эл. и бенз. привода SV, 0.5м
              Секция для эл. и бенз. привода SV, 3м

              ВИБРОРЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ:
              Виброрейка плавающая электрическая BV 20E, 230В-1-50Гц
              Виброрейка плавающая бензиновая BV 20G, Honda GX25
              Виброрейка плавающая ручная BV 20H

              ВИБРОРЕЙКИ ДВОЙНЫЕ

              МАШИНЫ ЗАТИРОЧНЫЕ КРОМОЧНЫЕ:
              Машина бетоноотделочная BG Combi, Ø850мм, 400В-3-50Гц
              Машина бетоноотделочная BG Combi, Ø1020мм, 400В-3-50Гц

              МАШИНЫ БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ:
              Машина бетоноотделочная BG 370 Short, Ø950мм, Honda GX160
              Машина бетоноотделочная BG 375 H6 L BC, Ø900мм, Honda GX200
              Машина бетоноотделочная BG 475 H9 L BC, Ø1200мм, Honda GX270

              РЕЗЧИКИ ШВОВ:
              Резчик швов ORKA 350/450, Honda GX390
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