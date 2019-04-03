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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              909 000

              Компрессор Атлас Копко Atlas Copco XAS88

              Телефон
              +79226014444
              Продавец
              Веллрайт
              0
              Описание товара
              Новый компрессор Atlas Copco XAS88, от официального дилера в РФ!.

               

              Производительность 5м3 \ мин, давление 7 атм.

              В наличии на складе.

              На шасси с ПСМ.

               

              Полная заводская гарантия 1 год или 1500 моточасов.

              Оригинальные расходные материалы. Собственный сервис.

               

              АКЦИЯ!!!

              Купившему компрессор до конца месяца, сервисный набор-1 в ПОДАРОК!!!!

               

              Звоните!
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