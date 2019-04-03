Компрессор Атлас Копко Atlas Copco XAS88

Описание товара

Новый компрессор Atlas Copco XAS88, от официального дилера в РФ!.







Производительность 5м3 \ мин, давление 7 атм.



В наличии на складе.



На шасси с ПСМ.







Полная заводская гарантия 1 год или 1500 моточасов.



Оригинальные расходные материалы. Собственный сервис.







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