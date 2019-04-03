Виброплита LF100 Atlas Copco

Описание товара

Строительное оборудование Husqvarna от официального дилера в России:







Виброплита прямоходная LF 100 LAT, 500 x 595, Honda GX160



В наличии на складе/







Комплектация:



-Дополнительная рукоять



-водоорошение



-колёса







Характеристики:



Центробежная сила 17kN



Скорость 25 м/мин



Глубина уплотнения 0,2м.



Вес 102кг.







Также в наличии другие виброплиты, вибротрамбовки, ручные катки.