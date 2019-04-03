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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              104 350

              Виброплита LF100 Atlas Copco

              Телефон
              +79226014444
              Продавец
              Веллрайт
              0
              Описание товара
              Строительное оборудование Husqvarna от официального дилера в России:



              Виброплита прямоходная LF 100 LAT, 500 x 595, Honda GX160

              В наличии на складе/



              Комплектация:

              -Дополнительная рукоять

              -водоорошение

              -колёса



              Характеристики:

              Центробежная сила 17kN

              Скорость 25 м/мин

              Глубина уплотнения 0,2м.

              Вес 102кг.



              Также в наличии другие виброплиты, вибротрамбовки, ручные катки.
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