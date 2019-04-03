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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              736 160

              Осветительная мачта Атлас Копко hilight V4

              Телефон
              +79226014444
              Продавец
              Веллрайт
              0
              Описание товара
              Осветительные мачты Атлас Копко всегда в наличии на складе, от официального дилера. Полная заводская гарантия.

               Осветительные мачты «Атлас Копко» применяются при плохой естественной освещенности или при необходимости проведения работ в ночное время.

              Примерами использования могут быть строительные площадки и дорожные работы в вечернее и ночное время особенно в зимний период, работа в условиях полярной ночи. Осветительные мачты применяются и в местах, где нужно локально или на короткое время обеспечить освещение: испытание трубопроводов, проведение буровых работ или при ликвидации последствий аварий или стихийных бедствий.

              Настроить направление освещения мачты «Атлас Копко» модели HiLight V4 можно несколькими способами:
              Вращением 7,5 метровой мачты на 360° дает возможность освещения территории в любом направлении.
              Независимым вращением четырех металлогалогенных ламп с двумя степенями свободы обеспечит освещением любую точку.

              Ударопрочный полиэтиленовый кожух HardHat надежно защищает компоненты осветительной мачты «Атлас Копко» HighLight V4 от внешних воздействий (атмосферных осадков, механических повреждений), а герметичный поддон предотвращает пролив рабочих жидкостей. Четыре дополнительные опоры дают возможность надежно установить мачту на неровной, неподготовленной поверхности и использовать ее не только в ветреную погоду, но и в зимнее время года. Шасси позволяют легко и быстро перемещать осветительную вышку по площадке или между объектами. 

              О НАС:
              Мы крупнейший поставщик сложных технических решений на всей территории России. Наши основные продукты: поставка электрических – промышленных компрессоров, дизельных компрессоров, дизель генераторов, дизельных сварочных агрегатов, мотопомп, поверхностных и погружных насосов, продажа и монтаж предпусковых подогревателей, проведение пуско-наладочных работ, сервис и обслуживание, продажа запчастей и расходных материалов.
              Мы являемся официальными дилерами.
              Наш девятилетний опыт и знания помогут подобрать самое оптимальное оборудование для Вас. Мы поставили более 1200 единиц техники.
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