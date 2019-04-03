Осветительная мачта Атлас Копко hilight V4

Описание товара

Осветительные мачты Атлас Копко всегда в наличии на складе, от официального дилера. Полная заводская гарантия.



Осветительные мачты «Атлас Копко» применяются при плохой естественной освещенности или при необходимости проведения работ в ночное время.



Примерами использования могут быть строительные площадки и дорожные работы в вечернее и ночное время особенно в зимний период, работа в условиях полярной ночи. Осветительные мачты применяются и в местах, где нужно локально или на короткое время обеспечить освещение: испытание трубопроводов, проведение буровых работ или при ликвидации последствий аварий или стихийных бедствий.



Настроить направление освещения мачты «Атлас Копко» модели HiLight V4 можно несколькими способами:

Вращением 7,5 метровой мачты на 360° дает возможность освещения территории в любом направлении.

Независимым вращением четырех металлогалогенных ламп с двумя степенями свободы обеспечит освещением любую точку.



Ударопрочный полиэтиленовый кожух HardHat надежно защищает компоненты осветительной мачты «Атлас Копко» HighLight V4 от внешних воздействий (атмосферных осадков, механических повреждений), а герметичный поддон предотвращает пролив рабочих жидкостей. Четыре дополнительные опоры дают возможность надежно установить мачту на неровной, неподготовленной поверхности и использовать ее не только в ветреную погоду, но и в зимнее время года. Шасси позволяют легко и быстро перемещать осветительную вышку по площадке или между объектами.



О НАС:

Мы крупнейший поставщик сложных технических решений на всей территории России. Наши основные продукты: поставка электрических – промышленных компрессоров, дизельных компрессоров, дизель генераторов, дизельных сварочных агрегатов, мотопомп, поверхностных и погружных насосов, продажа и монтаж предпусковых подогревателей, проведение пуско-наладочных работ, сервис и обслуживание, продажа запчастей и расходных материалов.

Мы являемся официальными дилерами.

Наш девятилетний опыт и знания помогут подобрать самое оптимальное оборудование для Вас. Мы поставили более 1200 единиц техники.