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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              95 000

              Контейнер-склад

              Телефон
              +79228885222
              Продавец
              Железобетон
              0
              Описание товара
              Продаётся контейнер-склад для хранения инструмента и тд ! Длинна 13 м ширина 2 м ! В отличном состоянии! Рассмотрю варианты! обмен на цемент пгс и тд. Торг ! Все вопросы по телефону!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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