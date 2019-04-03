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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
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              Бетон Товарный бетон

              Телефон
              +79228885222
              Продавец
              Железобетон
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              Описание товара
              Изготавливаем и доставляем! 
              Бетон всех марок с добавками !
              Используется для заливки Ангаров, полов, фундаментов, гаражей и тд. 
              М-100 используется для дорожек и полов в гаражах и тд.
              М-150 для фундаментов с легкой нагрузкой на него и для полов под автомобили и тд.
              М-200 для фундамента дома,ангара и других тяжелых строений !
              М-250 для фундамента и заливка оснований под оборудование и площадку полов под тяжелый автотранспорт и тд.
              М-300 и М-350 для тяжёлых сооружений и конструкций повышенной сложности и тд.
              М-400 и выше используется по проекту сооружений и тяжёлых конструкций фундамента и под оборудования большого веса!!!
              Весь бетон производиться на щебне фракции 5*20 и качественного цемента с завода Хольсим ( Волск )
              Доставляем на миксерах собственного парка !
              5м3 7м3 11м3
              Оплата наличными и безналичным расчётам и с Ндс! 
              Гибкая система скидок от объёма ! Подход к каждому клиенту! 
              Все вопросы и консультация по ценам и бетону по телефону!!!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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