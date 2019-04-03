Бетон Товарный бетон

Описание товара

Изготавливаем и доставляем!

Бетон всех марок с добавками !

Используется для заливки Ангаров, полов, фундаментов, гаражей и тд.

М-100 используется для дорожек и полов в гаражах и тд.

М-150 для фундаментов с легкой нагрузкой на него и для полов под автомобили и тд.

М-200 для фундамента дома,ангара и других тяжелых строений !

М-250 для фундамента и заливка оснований под оборудование и площадку полов под тяжелый автотранспорт и тд.

М-300 и М-350 для тяжёлых сооружений и конструкций повышенной сложности и тд.

М-400 и выше используется по проекту сооружений и тяжёлых конструкций фундамента и под оборудования большого веса!!!

Весь бетон производиться на щебне фракции 5*20 и качественного цемента с завода Хольсим ( Волск )

Доставляем на миксерах собственного парка !

5м3 7м3 11м3

Оплата наличными и безналичным расчётам и с Ндс!

Гибкая система скидок от объёма ! Подход к каждому клиенту!

Все вопросы и консультация по ценам и бетону по телефону!!!