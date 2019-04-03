Фбс Блоки Железобетонные изделия

Описание товара

Продаются все виды железобетонных изделий!!! Фундаментные блоки ( ФБС ) всех видов. 24.4.6, 24.5.6, 24.6.6. Также 12.4.6. 9.5.6 и тд.

Плиты дорожные Пдн и 2п30.18.30.

Подушки фундаментные ФЛ всех размеров.

Все изделия изготовлены на заводе , соответствия ГОСТУ. Также предоставляються все необходимые документы лаборатории и бухгалтерии .

Наличный и безналичный расчёт.

С ндс.

Фбс 24.3.6 - 2000 т.р.

Фбс 24.4.6 - 2400 т.р.

Фбс 24.5.6 - 2700 т.р.

Фбс 24.6.6 - 3500 т.р. и многое другое.

Система скидок.

Хранение товара на складе бесплатно.

Цена ФБС указана с доставкой !

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