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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              0

              Фбс Блоки Железобетонные изделия

              Телефон
              +79228885222
              Продавец
              Железобетон
              0
              Описание товара
              Продаются все виды железобетонных изделий!!! Фундаментные блоки ( ФБС ) всех видов. 24.4.6, 24.5.6, 24.6.6. Также 12.4.6. 9.5.6 и тд. 
              Плиты дорожные Пдн и 2п30.18.30.
              Подушки фундаментные ФЛ всех размеров. 
              Все изделия изготовлены на заводе , соответствия ГОСТУ. Также предоставляються все необходимые документы лаборатории и бухгалтерии . 
              Наличный и безналичный расчёт. 
              С ндс.
              Фбс 24.3.6 - 2000 т.р. 
              Фбс 24.4.6 - 2400 т.р. 
              Фбс 24.5.6 - 2700 т.р. 
              Фбс 24.6.6 - 3500 т.р. и многое другое. 
              Система скидок. 
              Хранение товара на складе бесплатно.
              Цена ФБС указана с доставкой ! 
              Все вопросы по телефону.
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