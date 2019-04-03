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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              2 650

              Строительные блоки Кострома

              Телефон
              +79226684898
              Продавец
              Альфа-Строй
              0
              Описание товара
              Строительные блоки Костромского газосиликатного завода.Отличная геометрия , высокое качество.Размерный ряд:600 х 300 х 100 - 1.3 м3 / 72 шт. 2750 руб / м3600 х 300 х 150 - 1.3 м3 / 48 шт.600 х 300 х 200 - 1.3 м3 / 36 шт.600 х 300 х 250 - 1.44 м3 / 32 шт.600 х 300 х 300 - 1.3 м3 / 24 шт.600 х 250 х 200 - 1.44 м3 / 48 шт.600 х 250 х 400 - 1.44 м3 / 24 шт.600 х 300 х 400 - 1.3 м3 / 18 шт. Цена 2650 руб / м3 указана с завода в г. Кострома. Прямая поставка авто и жд транспортом. Транспортные услуги оплачиваются покупателем отдельно. На складе в г. Кирове всегда в наличии любой объем и любой размер. Возможен самовывоз.Наличный и безналичный расчет. Работаем с НДС. Есть бесплатное ответственное хранение купленного товара. Это значит, что вы можете купить товар сегодня, а забрать в удобное для Вас время. Т.е хранение до востребования.
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