Блок ADF 302S393010 для Kyocera

Описание товара

Kyocera 302S393010 PARTS DP UNIT SP (E)



Новый двусторонний однопроходный автоподатчик оригиналов для устройств Kyocera M2040dn / M2540dn / M2640idw



☑️ Оригинальные узлы и детали KYOCERA



☑️ В наличии на складе в Челябинске.



☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион.



☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО.



☑️ Организациям продажа по безналу с НДС.



☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии.