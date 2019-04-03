Тонер-картридж TK-3100X для Kyocera FS2100

Описание товара

Восстановленные тонер-картриджи TK-3100X для принтеров Kyocera FS2100 / FS4100 / FS4200 / FS4300 и МФУ Kyocera M3040dn / M3540dn



Используется тонер StaticControl



Все тонер-картриджи с новым чипом



В комплекте бункер для отработанного тонера



Расчетный ресурс тубы при 5% заполнении 22000 стр.



Стоимость отпечатка при этом получается 15 коп./стр.



Подходят вместо тонер картриджей TK-3110 и TK-3130



☑️ Оригинальные узлы и детали KYOCERA



☑️ В наличии на складе в Челябинске



☑️ Бесплатная доставка по Москве, Челябинску, Екатеринбургу, Магнитогорску и пригородам



☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион



☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО



☑️ Организациям продажа по безналу с НДС



☑️ Бесплатная установка наших запасных частей в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске



☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии