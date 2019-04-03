Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
АК Принт
Тонер-картридж TK-3100X для Kyocera FS2100
Добавлено
03.04.2019
3 330
Сделать заказ
Тонер-картридж TK-3100X для Kyocera FS2100
Телефон
+79227569118
Продавец
АК Принт
0
Описание товара
Восстановленные тонер-картриджи TK-3100X для принтеров Kyocera FS2100 / FS4100 / FS4200 / FS4300 и МФУ Kyocera M3040dn / M3540dn
Используется тонер StaticControl
Все тонер-картриджи с новым чипом
В комплекте бункер для отработанного тонера
Расчетный ресурс тубы при 5% заполнении 22000 стр.
Стоимость отпечатка при этом получается 15 коп./стр.
Подходят вместо тонер картриджей TK-3110 и TK-3130
☑️ Оригинальные узлы и детали KYOCERA
☑️ В наличии на складе в Челябинске
☑️ Бесплатная доставка по Москве, Челябинску, Екатеринбургу, Магнитогорску и пригородам
☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион
☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО
☑️ Организациям продажа по безналу с НДС
☑️ Бесплатная установка наших запасных частей в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске
☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store