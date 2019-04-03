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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              3 330

              Тонер-картридж TK-3100X для Kyocera FS2100

              Телефон
              +79227569118
              Продавец
              АК Принт
              0
              Описание товара
              Восстановленные тонер-картриджи TK-3100X для принтеров Kyocera FS2100 / FS4100 / FS4200 / FS4300 и МФУ Kyocera M3040dn / M3540dn

              Используется тонер StaticControl

              Все тонер-картриджи с новым чипом

              В комплекте бункер для отработанного тонера

              Расчетный ресурс тубы при 5% заполнении 22000 стр.

              Стоимость отпечатка при этом получается 15 коп./стр.

              Подходят вместо тонер картриджей TK-3110 и TK-3130

              ☑️ Оригинальные узлы и детали KYOCERA

              ☑️ В наличии на складе в Челябинске

              ☑️ Бесплатная доставка по Москве, Челябинску, Екатеринбургу, Магнитогорску и пригородам

              ☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион

              ☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО

              ☑️ Организациям продажа по безналу с НДС

              ☑️ Бесплатная установка наших запасных частей в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске

              ☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии
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