Описание товара

302R794310 PARTS UNIT HIGH VOLTAGE SP для Kyocera M5526cdw / M5526cdn / M5521cdw / M5521cdn / P5026cdw / P5026cdn / P5021cdw / P5021cdn



Узел №13 на схеме



☑️ Оригинальные узлы и детали KYOCERA



☑️ В наличии на складе в Челябинске.



☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион.



☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО.



☑️ Организациям продажа по безналу с НДС.



☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии.