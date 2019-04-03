Описание товара

Новые оригинальные тонер-картриджи TK-5230 для Kyocera M5526cdw / M5526cdn / M5521cdw / M5521cdn / P5026cdw / P5026cdn / P5021cdw / P5021cdn



Совместимы с тонер-картриджами Kyocera TK-5220



TK-5230C по 3560 рублей

TK-5230M по 3560 рублей

TK-5230Y по 3560 рублей

TK-5230K по 2485 рублей



полный комплект TK-5230CMYK за 11750 рублей



☑️ В наличии на складе в Челябинске.



☑️ Бесплатная доставка наших запчастей по Челябинску, Екатеринбургу, Магнитогорску и пригородам



☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион.



☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО.



☑️ Организациям продажа по безналу с НДС.



☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии.



☑️ Бесплатная установка наших запчастей в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и пригородах