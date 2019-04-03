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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
              2 485

              Тонер-картриджи TK-5230 для Kyocera M5526cdw

              Телефон
              +79227569118
              Продавец
              АК Принт
              0
              Описание товара
              Новые оригинальные тонер-картриджи TK-5230 для Kyocera M5526cdw / M5526cdn / M5521cdw / M5521cdn / P5026cdw / P5026cdn / P5021cdw / P5021cdn

              Совместимы с тонер-картриджами Kyocera TK-5220

              TK-5230C по 3560 рублей
              TK-5230M по 3560 рублей
              TK-5230Y по 3560 рублей
              TK-5230K по 2485 рублей

              полный комплект TK-5230CMYK за 11750 рублей

              ☑️ В наличии на складе в Челябинске.

              ☑️ Бесплатная доставка наших запчастей по Челябинску, Екатеринбургу, Магнитогорску и пригородам

              ☑️ Доставка транспортными компаниями в любой регион.

              ☑️ Количество ОГРАНИЧЕНО.

              ☑️ Организациям продажа по безналу с НДС.

              ☑️ Любые запасные части на данную линейку принтеров по сервис мануалу в наличии.

              ☑️ Бесплатная установка наших запчастей в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и пригородах
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