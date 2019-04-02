Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              0

              Окна в кредит

              Телефон
              +78123132256
              Продавец
              Альянс-Строй
              0
              Описание товара
              Компания"Альянс-Строй" предлагает вам купить металлопластиковые окна в кредит. Пластиковые окна в кредит – это новая тенденция в наше время, которая дает Вам возможность не копить деньги на металлопластиковые окна, а заказать их прямо сейчас.
              ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПРОГРАММА 10-10-10
              Параметры кредита:
              паспорт гражданина Российской Федерации
              максимальный размер кредита: 300 000 рублей РФ;
              минимальный размер кредита: 3 000 рублей РФ;
              срок кредита: 10 месяцев;
              минимальный первоначальный взнос: 10 % от стоимости приобретаемого товара;
              валюта кредита – рубли РФ;
              единовременная комиссия за сопровождение кредита (в т.ч. НДС)– комиссия не взимается;
              ежемесячная комиссия за сопровождение кредита (в т.ч. НДС) - комиссия не взимается.
              одобрение кредита в течении 10 минут
              Металлопластиковые окна в кредит - это прекрасное решение при желании обновить квартиру или дачу. Наши окна будут радовать Вас и вашу семью, создадут уютную обстановку и комфорт в Вашем доме или даче, сберегут тепло и помогут обрести тишину. Сегодня у Вас есть возможность ознакомиться с системой кредитования и заполнить все необходимые банковские бланки в офисе нашей компании.

              Купить окна в кредит
              У нас Вы можете заказать пластиковые окна для дома или дачи, остеклить лоджию и балкон"под ключ" уже сегодня! Для этого Вам нужно приехать в наш офис и заполнить анкету банка. При оформлении кредита в нашем офисе Вы получите грамотную консультацию менеджера, сможете сделать правильный выбор и установите действительно качественные металлопластиковые окна на удобных для себя условиях.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store