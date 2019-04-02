Описание товара

Компания"Альянс-Строй" предлагает вам купить металлопластиковые окна в кредит. Пластиковые окна в кредит – это новая тенденция в наше время, которая дает Вам возможность не копить деньги на металлопластиковые окна, а заказать их прямо сейчас.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПРОГРАММА 10-10-10

Параметры кредита:

паспорт гражданина Российской Федерации

максимальный размер кредита: 300 000 рублей РФ;

минимальный размер кредита: 3 000 рублей РФ;

срок кредита: 10 месяцев;

минимальный первоначальный взнос: 10 % от стоимости приобретаемого товара;

валюта кредита – рубли РФ;

единовременная комиссия за сопровождение кредита (в т.ч. НДС)– комиссия не взимается;

ежемесячная комиссия за сопровождение кредита (в т.ч. НДС) - комиссия не взимается.

одобрение кредита в течении 10 минут

Металлопластиковые окна в кредит - это прекрасное решение при желании обновить квартиру или дачу. Наши окна будут радовать Вас и вашу семью, создадут уютную обстановку и комфорт в Вашем доме или даче, сберегут тепло и помогут обрести тишину. Сегодня у Вас есть возможность ознакомиться с системой кредитования и заполнить все необходимые банковские бланки в офисе нашей компании.



Купить окна в кредит

У нас Вы можете заказать пластиковые окна для дома или дачи, остеклить лоджию и балкон"под ключ" уже сегодня! Для этого Вам нужно приехать в наш офис и заполнить анкету банка. При оформлении кредита в нашем офисе Вы получите грамотную консультацию менеджера, сможете сделать правильный выбор и установите действительно качественные металлопластиковые окна на удобных для себя условиях.