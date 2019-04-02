Алюминиевые двери шириной 1000 мм и высотой 2200 мм, высококачественный проофиль фирмы Алютех, толщина профиля 62 мм, система дверей - теплая, фурнитура - нажимная, замок - однозапорный, заполнение - стеклопакет 32 мм 1-камерный с энергосбережением, цвет изделий - внутри/снаружи окраска по каталогу RAL - 33 787 руб./шт.
ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ И ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.
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