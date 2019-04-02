Описание товара

Алюминиевые двери

Производство. Монтаж. Обслуживание.



Алюминиевые двери шириной 1000 мм и высотой 2200 мм, высококачественный проофиль фирмы Алютех, толщина профиля 62 мм, система дверей - теплая, фурнитура - нажимная, замок - однозапорный, заполнение - стеклопакет 32 мм 1-камерный с энергосбережением, цвет изделий - внутри/снаружи окраска по каталогу RAL - 33 787 руб./шт.



ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ И ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.



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1. СУПЕР СКИДКИ 18-22% на всю продукцию завода. Лучшее предложение этого года! Только до конца месяца.

2. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.

3. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Низкие заводские цены.

2. Все изделия соответствуют ГОСТу.

3. Гарантия. Договор. Заводу 19 лет.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.

5. Есть беспроцентная рассрочка и оплата кредитными картами.

6. Работаем с НДС.