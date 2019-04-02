Пластиковые окна

Производство. Монтаж. Обслуживание. Работаем с самыми надежными немецкими профилями Rehau и KBE, плюс Rechmont (качественный бюджетный вариант - австрийский аналог Rehau). Фурнитура на выбор ROTO (Германия), SIEGENIA (Германия), AXOR (бюджет).
Звоните. ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА, ДАЧИ.
Так окна шириной 1100 мм и высотой 1010, две створки, правая или левая на выбор открывается, в комплекте надежная фурнитура c немецкой эргономической ручкой Hoppe (Германия): с 1-камерным стеклопакетом - 4 330 руб. с 2-камерным стеклопакетом - 4 762 руб.
Акции месяца: 1. СУПЕР СКИДКИ 18-22% на всю продукцию завода. Лучшее предложение этого года! Только до конца месяца. 2. Микро-проветривание В ПОДАРОК с фурнитурой ROTO (Германия). 3. Бесплатная доставка изделий на адрес при монтаже""под ключ"". 4. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки. 5. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 1. Низкие заводские цены. 2. Экологически чистый пластик - без свинца, соответствует всем российским ГОСТам и самым строгим европейским требованиям безопасности. 3. Гарантия. Договор. Заводу 19 лет. 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу. 5. Есть беспроцентная рассрочка.
ЗВОНИТЕ. Работаем - с 9 до 21 без обеда и выходных.