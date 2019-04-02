Описание товара

Пластиковые окна



Производство. Монтаж. Обслуживание.

Работаем с самыми надежными немецкими профилями Rehau и KBE, плюс Rechmont (качественный бюджетный вариант - австрийский аналог Rehau).

Фурнитура на выбор ROTO (Германия), SIEGENIA (Германия), AXOR (бюджет).



Звоните. ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА, ДАЧИ.



Так окна шириной 1100 мм и высотой 1010, две створки, правая или левая на выбор открывается, в комплекте надежная фурнитура c немецкой эргономической ручкой Hoppe (Германия):

с 1-камерным стеклопакетом - 4 330 руб.

с 2-камерным стеклопакетом - 4 762 руб.



Акции месяца:

1. СУПЕР СКИДКИ 18-22% на всю продукцию завода. Лучшее предложение этого года! Только до конца месяца.

2. Микро-проветривание В ПОДАРОК с фурнитурой ROTO (Германия).

3. Бесплатная доставка изделий на адрес при монтаже""под ключ"".

4. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.

5. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Низкие заводские цены.

2. Экологически чистый пластик - без свинца, соответствует всем российским ГОСТам и самым строгим европейским требованиям безопасности.

3. Гарантия. Договор. Заводу 19 лет.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу.

5. Есть беспроцентная рассрочка.



ЗВОНИТЕ. Работаем - с 9 до 21 без обеда и выходных.



ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧЕСТНО ДЕШЕВЛЕ!