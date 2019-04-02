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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              1 333

              Пластиковые окна

              Телефон
              +79213739883
              Продавец
              ABC ОКНА
              0
              Описание товара
              Пластиковые окна
              Производство. Монтаж. Обслуживание.
              Работаем с самыми надежными немецкими профилями Rehau и KBE, плюс Rechmont (качественный бюджетный вариант - австрийский аналог Rehau).
              Фурнитура на выбор ROTO (Германия), SIEGENIA (Германия), AXOR (бюджет).

              Звоните. ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА, ДАЧИ.

              Так окна шириной 600 мм и высотой 900, глухие:
              с 1-камерным стеклопакетом - 1 333 руб.
              с 2-камерным стеклопакетом - 1 568 руб.

              Акции месяца:
              1. СУПЕР СКИДКИ 18-22% на всю продукцию завода. Лучшее предложение этого года! Только до конца месяца.
              2. Микро-проветривание В ПОДАРОК с фурнитурой ROTO (Германия).
              3. Бесплатная доставка изделий на адрес при монтаже""под ключ"".
              4. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.
              5. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.

              НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
              1. Низкие заводские цены.
              2. Экологически чистый пластик - без свинца, соответствует всем российским ГОСТам и самым строгим европейским требованиям безопасности.
              3. Гарантия. Договор. Заводу 19 лет.
              4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу.
              5. Есть беспроцентная рассрочка.
              ЦЕНА И СРОКИ СРАЗУ. ЗВОНИТЕ. Работаем - с 9 до 21 без обеда и выходных.

              ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧЕСТНО ДЕШЕВЛЕ!
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