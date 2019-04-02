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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              32 488

              Алюминиевые двери

              Телефон
              +79213739883
              Продавец
              ABC ОКНА
              0
              Описание товара
              Алюминиевые двери
              Производство. Монтаж. Обслуживание.

              Алюминиевые двери шириной 1050 мм и высотой 2000 мм, высококачественный проофиль фирмы Алютех, толщина профиля 62 мм, система дверей - теплая, фурнитура - нажимная, замок - однозапорный, заполнение - стеклопакет 32 мм 1-камерный с энергосбережением, цвет изделий - внутри/снаружи окраска по каталогу RAL - 32 488 руб./шт.

              ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ И ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.

              Акции месяца:
              1. СУПЕР СКИДКИ 18-22% на всю продукцию завода. Лучшее предложение этого года! Только до конца месяца.
              2. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.
              3. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.

              НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
              1. Низкие заводские цены.
              2. Все изделия соответствуют ГОСТу.
              3. Гарантия. Договор. Заводу 19 лет.
              4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.
              5. Есть беспроцентная рассрочка и оплата кредитными картами.
              6. Работаем с НДС.
              ЗВОНИТЕ. Режим работы - с 9 до 21 без обеда и выходных.
              ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧЕСТНО ДЕШЕВЛЕ!
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