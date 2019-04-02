Описание товара

Пластиковые окна

Производство. Монтаж. Обслуживание.



Окна шириной 1020 мм и высотой 1300, две створки, правая или левая на выбор открывается, в комплекте надежная фурнитура c эргономической ручкой Hoppe (Германия):

с 1-камерным стеклопакетом - 4 999 руб.

с 2-камерным стеклопакетом - 5 541 руб.



ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА, ДАЧИ.

Работаем с самыми надежными немецкими профилями Rehau и KBE, плюс Rechmont (австрийский аналог Rehau - качественный бюджетный вариант).

Фурнитура на выбор ROTO (Германия), SIEGENIA (Германия), AXOR (бюджет).



Акции месяца:

1. СЕЗОННАЯ СУПЕР СКИДКА до -25% на всю продукцию завода. Только до конца месяца.

2. Бесплатная доставка изделий на адрес при монтаже"под ключ".

3. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области.

4. Микро-проветривание В ПОДАРОК с фурнитурой ROTO (Германия).

5. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Всегда низкие заводские цены.

2. Экологически чистый пластик - без свинца, соответствует всем российским ГОСТам и самым строгим европейским требованиям безопасности.

3. Гарантия. Договор. Заводу 20 лет.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу до -10С.

5. Есть беспроцентная рассрочка и оплата кредитными картами.



ЗВОНИТЕ. Работаем - с 9 до 21 без обеда и выходных.



ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧЕСТНО ДЕШЕВЛЕ!



* в нерабочие часы размеры на расчет присылайте сообщением