Пластиковые окна

Окна шириной 1020 мм и высотой 1300, две створки, правая или левая на выбор открывается, в комплекте надежная фурнитура c эргономической ручкой Hoppe (Германия): с 1-камерным стеклопакетом - 4 999 руб. с 2-камерным стеклопакетом - 5 541 руб.
ЕСТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА, ДАЧИ. Работаем с самыми надежными немецкими профилями Rehau и KBE, плюс Rechmont (австрийский аналог Rehau - качественный бюджетный вариант). Фурнитура на выбор ROTO (Германия), SIEGENIA (Германия), AXOR (бюджет).
Акции месяца: 1. СЕЗОННАЯ СУПЕР СКИДКА до -25% на всю продукцию завода. Только до конца месяца. 2. Бесплатная доставка изделий на адрес при монтаже"под ключ". 3. Бесплатный замер в СПб и Ленинградской области. 4. Микро-проветривание В ПОДАРОК с фурнитурой ROTO (Германия). 5. При заказе от 3-х изделий дополнительные скидки.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 1. Всегда низкие заводские цены. 2. Экологически чистый пластик - без свинца, соответствует всем российским ГОСТам и самым строгим европейским требованиям безопасности. 3. Гарантия. Договор. Заводу 20 лет. 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу до -10С. 5. Есть беспроцентная рассрочка и оплата кредитными картами.
ЗВОНИТЕ. Работаем - с 9 до 21 без обеда и выходных.
ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧЕСТНО ДЕШЕВЛЕ!
* в нерабочие часы размеры на расчет присылайте сообщением