Описание товара

Пиломатериалы от производителя в наличии и под заказ.Звоните, постараемся сделать для Вас интересное предложение.Доставим на адрес.Доска 1-3 сорт от 8.800₽/м3Брус 1-3 сорт от 9.000₽/м3Брусок 1-3 сорт от 9.700₽/м3Доска потемневшая 1-3 сорт от 4.000₽/м3Доска 1 сорт - от 9.200₽/м3Доска 2 сорт (6м) - 7.000₽/м3Доска 2 сорт (4-5м) - 6.500₽/м3Доска 2 сорт (3м) - 6.000₽/м3Доска 2 сорт (2м) - 5.000₽/м3Доска 2 сорт (1м) - 4.000₽/м3Доска 4 сорт - 3.500₽/м3!!! СКИДКИ !!!ПенсионерамСтроителямСтройБазамВозможно изготовить пиломатериал по Вашим размерамСухие Пиломатериалы + 2.500₽/м3Так же Проектируем, производим и Строим .Производство находится в Сосново (Приозерский район) ул. Механизаторов 11.Осуществляем доставку: Зеленогорск, Рощино, Симагино, Репино, Солнечное, Сестрорецк, Лисий Нос, Приозерск, Громово, Орехово, 64км, Лосево, Санкт-Петербург, Пушкин, Павловск, Красное Село, Дятлицы, Копорье , Ропша, Выборг.