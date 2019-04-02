Транспортировщик паллет без площадки, серия «Piccolo»

Модели Грузоподъемность Высота подъема PLL 145 / 180 / 200 1450 кг / 1800 кг / 2000 кг 200 мм Скорость движения 6,00 км/ч Ширина рабочего коридора* 1905 мм Общая длина (включая вилы 1200 мм) 1685 мм Общая ширина 660 мм Мощность приводного двигателя 1,0 кВт Мощность двигателя подъёма 1,2 кВт Емкость батареи 24 В 160-230 А/час Основание батареи на роликах опция * с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
Самый компактный транспортировщик в своем классе-ширина всего 660 мм! Уникальная сочлененная 4-опорная схема шасси (надежный контакт ведущего колеса с неровным полом) Эргономичная рукоятка управления с клавиатурой и дисплеем Бортовой компьютер АТС Т4 CAN-bus шина связи управление-контроллер- двигатели Мощный и экономичный АС-привод (переменного тока) Кнопка движения с вертикально поднятой рукояткой Ручное разблокирование стояночного тормоза Заходящие ролики на концах вил