Транспортировщик паллет без площадки, серия «Piccolo»

Описание товара

Модели Грузоподъемность Высота подъема

PLL 145 / 180 / 200 1450 кг / 1800 кг / 2000 кг 200 мм

Скорость движения 6,00 км/ч

Ширина рабочего коридора* 1905 мм

Общая длина (включая вилы 1200 мм) 1685 мм

Общая ширина 660 мм

Мощность приводного двигателя 1,0 кВт

Мощность двигателя подъёма 1,2 кВт

Емкость батареи 24 В 160-230 А/час

Основание батареи на роликах опция

* с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)



Самый компактный транспортировщик в своем классе-ширина всего 660 мм!

Уникальная сочлененная 4-опорная схема шасси (надежный контакт ведущего колеса с неровным полом)

Эргономичная рукоятка управления с клавиатурой и дисплеем

Бортовой компьютер АТС Т4

CAN-bus шина связи управление-контроллер- двигатели

Мощный и экономичный АС-привод (переменного тока)

Кнопка движения с вертикально поднятой рукояткой

Ручное разблокирование стояночного тормоза

Заходящие ролики на концах вил