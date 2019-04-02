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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
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              Транспортировщик паллет без площадки, серия «Piccolo»

              Телефон
              +79218247664
              Продавец
              СеверТехСервис Производственно-ремонтное предприятие
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              Описание товара
              Модели Грузоподъемность Высота подъема
              PLL 145 / 180 / 200 1450 кг / 1800 кг / 2000 кг 200 мм
              Скорость движения 6,00 км/ч
              Ширина рабочего коридора* 1905 мм
              Общая длина (включая вилы 1200 мм) 1685 мм
              Общая ширина 660 мм
              Мощность приводного двигателя 1,0 кВт
              Мощность двигателя подъёма 1,2 кВт
              Емкость батареи 24 В 160-230 А/час
              Основание батареи на роликах опция
              * с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)

              Самый компактный транспортировщик в своем классе-ширина всего 660 мм!
              Уникальная сочлененная 4-опорная схема шасси (надежный контакт ведущего колеса с неровным полом)
              Эргономичная рукоятка управления с клавиатурой и дисплеем
              Бортовой компьютер АТС Т4
              CAN-bus шина связи управление-контроллер- двигатели
              Мощный и экономичный АС-привод (переменного тока)
              Кнопка движения с вертикально поднятой рукояткой
              Ручное разблокирование стояночного тормоза
              Заходящие ролики на концах вил
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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