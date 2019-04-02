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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
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              Вибрационные дорожные катки XGMA

              Телефон
              +79218247664
              Продавец
              СеверТехСервис Производственно-ремонтное предприятие
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              Описание товара
              Самоходный дорожный каток, его также называют дорожный компактор, является видом строительн ых машин, который уплотняет гравий, грунт, асфальт или бетон для строительства дорог и фундамента.

              Как известный производитель и постав щик в Китае, компания производит ги дравлические виброкатки, однобарабанные и двухбарабанные, пневматические дорожны е катки и ручные виброкатки. Данная про дукция имеет различную спецификацию и м одели, которые подходят для различных об ластей применения. Благодаря совершенным технологиям, надежности, эффективности, эн ергоэкономичности, экологической безопасност и, катки являются сертифицированными CE. Данная продукци я имеет широкий спектр применения:

              строи тельство скоростных трасс,
              железных дорог,
              аэропортов,
              плотин,
              стадионов
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