Вибрационные дорожные катки XGMA

Описание товара

Самоходный дорожный каток, его также называют дорожный компактор, является видом строительн ых машин, который уплотняет гравий, грунт, асфальт или бетон для строительства дорог и фундамента.



Как известный производитель и постав щик в Китае, компания производит ги дравлические виброкатки, однобарабанные и двухбарабанные, пневматические дорожны е катки и ручные виброкатки. Данная про дукция имеет различную спецификацию и м одели, которые подходят для различных об ластей применения. Благодаря совершенным технологиям, надежности, эффективности, эн ергоэкономичности, экологической безопасност и, катки являются сертифицированными CE. Данная продукци я имеет широкий спектр применения:



строи тельство скоростных трасс,

железных дорог,

аэропортов,

плотин,

стадионов