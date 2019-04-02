Китайские экскаваторы XGMA

Описание товара

Продажа экскаваторов XGMA для строительных, дорожных и сельскохозяйст венных работ – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Мы предлагаем вашему вниманию ли нейку самых популярных моделей экскаваторов.



Спроектированные с учетом высокой интенсивности эксплуат ации, новые экскаваторы XGMA с усовершенствованной системой гидравлики помогают решать широкий круг производств енных задач в минимальные сроки и при этом экономят ваш бюджет.



Если говорить о цене китайских экскаватор ов, компания «НТК форклифт» готова сделать вам выгодное предложение. Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором XGMA, поэтому наши цены не включают посреднических процентов и вполне доступны даже для малого и среднего бизнеса.



Другая возможность выгодно приобрести необходимую для вашей производственной деятельности тех нику – купить экскаватор в лизинг. В этом случае вы сможете приобрести технику, оплатив всего 15- 20% стоимости по договору лизинга на срок до 5 лет. Возможна рассрочка на 12-18 месяцев*.Если вы за интересованы в том, чтобы приобрести мощный экскаватор с отличными техническими характеристиками, полу чать квалифицированную сервисную поддержку в процессе эксплуатации и в дальнейшем не иметь проблем с покуп кой запчастей, спецтехника XGMA от компании «НТК форклифт» – оптимальный выбор.



Технические характеристики среднегабаритных экскаваторов массой 20,5 т