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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
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              Китайские экскаваторы XGMA

              Телефон
              +79218247664
              Продавец
              СеверТехСервис Производственно-ремонтное предприятие
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              Описание товара
              Продажа экскаваторов XGMA для строительных, дорожных и сельскохозяйст венных работ – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Мы предлагаем вашему вниманию ли нейку самых популярных моделей экскаваторов.

              Спроектированные с учетом высокой интенсивности эксплуат ации, новые экскаваторы XGMA с усовершенствованной системой гидравлики помогают решать широкий круг производств енных задач в минимальные сроки и при этом экономят ваш бюджет.

              Если говорить о цене китайских экскаватор ов, компания «НТК форклифт» готова сделать вам выгодное предложение. Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором XGMA, поэтому наши цены не включают посреднических процентов и вполне доступны даже для малого и среднего бизнеса.

              Другая возможность выгодно приобрести необходимую для вашей производственной деятельности тех нику – купить экскаватор в лизинг. В этом случае вы сможете приобрести технику, оплатив всего 15- 20% стоимости по договору лизинга на срок до 5 лет. Возможна рассрочка на 12-18 месяцев*.Если вы за интересованы в том, чтобы приобрести мощный экскаватор с отличными техническими характеристиками, полу чать квалифицированную сервисную поддержку в процессе эксплуатации и в дальнейшем не иметь проблем с покуп кой запчастей, спецтехника XGMA от компании «НТК форклифт» – оптимальный выбор.

              Технические характеристики среднегабаритных экскаваторов массой 20,5 т
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