Фронтальные погрузчики XGMA 3200 кг

Описание товара

Предлагаем вашему вниманию но вое поколение фронтальных погрузчиков XGMA серии H – модель XG932H грузоподъемностью 3,2 т. Машина с успехом используется во многих отраслях современного строительства зданий и сооружений, сельского и лесного хозяйства, в дорожном строительстве, в процессе утилизации отходов.



Преимущества

Удачный современный дизайн, мощный двигатель, топливная экономичность, отличная маневренность, маленьк ий радиус поворота, высокая стабильность и скорость работы делают эту универсальную технику отличным рабочим инструментом.

Погрузчик XG932H в стандартной комплектации обладает увеличенной номинальной грузоподъемностью – 3200 кг. Это делает его с амой производительной машиной в своем классе.

Машина имеет увеличенную высоту разгрузки (3060 мм), что соответствует в ысоте разгрузки 5-тонного погрузчика. Это позволяет увеличить производительность и загружать высокобортные самосвалы даже при сложных дорожных условиях.

Техника обладает увеличенной максимальной скоростью передвижения (до 40 км/ч), благодаря чему может выполнять транспортировку грунта еще быстрее.

Особенности

Погрузчик XG935H оснащен гидросервоприводом управления рабочим оборудованием – надежным и простым в эксплуатации джойстиком. Для уменьшения рабочего цикла и предотвращения повреждения рабочего оборудования джойстик снабжен системой автоматического возврата оборудования в крайнее положение

XG935H в стандартной комплектации оснащается системой «плавающего» положения ковша, абсолютно необходимой в коммунальных работах, при уборке снега и мусора. Система позволяет защитить дорожные и тротуарные поверхности от повреждений.

Погрузчик XG932H и XG935H изготовлены с применением новейших производственных технологий. Модели оборудованы прочным корпусом и усовершенствованной гидравлической системой.

XG935H и XG935H в стандартной комплектации оснащаются системой «плавающего» положения ковша, абсолютно необходимой в коммунальных работах, при уборке снега и мусора. Система позволяет защитить дорожные и тротуарные поверхности от повреждений.

За счет применения запатентованной гидравлики с двумя насосами двигатель меньше работает на повышенных оборотах. Соотношение времени работы на пониженных оборотах ко времени работы на повышенных оборотах составляет 80%/20%.

Машины имеют габаритные размеры, позволяющие им передвигаться по дорогам общего пользования. Более высокая скорость передвижения позволяет погрузчику быстрее добраться с места стоянки или до места работы.

В стандартной комплектации фронтальный погрузчик XG932H и XG935H оборудованы кондиционером воздуха, мощным отопителем, аудиомагнитолой, удобными современными сиденьями Grammer с подголовником, ремнями безопасности и подлокотниками, благодаря чему оператор меньше устает, а производительность повышается.