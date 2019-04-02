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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
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              Фронтальные погрузчики XGMA 3200 кг

              Телефон
              +79218247664
              Продавец
              СеверТехСервис Производственно-ремонтное предприятие
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              Описание товара
              Предлагаем вашему вниманию но вое поколение фронтальных погрузчиков XGMA серии H – модель XG932H грузоподъемностью 3,2 т. Машина с успехом используется во многих отраслях современного строительства зданий и сооружений, сельского и лесного хозяйства, в дорожном строительстве, в процессе утилизации отходов.

              Преимущества
              Удачный современный дизайн, мощный двигатель, топливная экономичность, отличная маневренность, маленьк ий радиус поворота, высокая стабильность и скорость работы делают эту универсальную технику отличным рабочим инструментом.
              Погрузчик XG932H в стандартной комплектации обладает увеличенной номинальной грузоподъемностью – 3200 кг. Это делает его с амой производительной машиной в своем классе.
              Машина имеет увеличенную высоту разгрузки (3060 мм), что соответствует в ысоте разгрузки 5-тонного погрузчика. Это позволяет увеличить производительность и загружать высокобортные самосвалы даже при сложных дорожных условиях.
              Техника обладает увеличенной максимальной скоростью передвижения (до 40 км/ч), благодаря чему может выполнять транспортировку грунта еще быстрее.
              Особенности
              Погрузчик XG935H оснащен гидросервоприводом управления рабочим оборудованием – надежным и простым в эксплуатации джойстиком. Для уменьшения рабочего цикла и предотвращения повреждения рабочего оборудования джойстик снабжен системой автоматического возврата оборудования в крайнее положение
              XG935H в стандартной комплектации оснащается системой «плавающего» положения ковша, абсолютно необходимой в коммунальных работах, при уборке снега и мусора. Система позволяет защитить дорожные и тротуарные поверхности от повреждений.
              Погрузчик XG932H и XG935H изготовлены с применением новейших производственных технологий. Модели оборудованы прочным корпусом и усовершенствованной гидравлической системой.
              XG935H и XG935H в стандартной комплектации оснащаются системой «плавающего» положения ковша, абсолютно необходимой в коммунальных работах, при уборке снега и мусора. Система позволяет защитить дорожные и тротуарные поверхности от повреждений.
              За счет применения запатентованной гидравлики с двумя насосами двигатель меньше работает на повышенных оборотах. Соотношение времени работы на пониженных оборотах ко времени работы на повышенных оборотах составляет 80%/20%.
              Машины имеют габаритные размеры, позволяющие им передвигаться по дорогам общего пользования. Более высокая скорость передвижения позволяет погрузчику быстрее добраться с места стоянки или до места работы.
              В стандартной комплектации фронтальный погрузчик XG932H и XG935H оборудованы кондиционером воздуха, мощным отопителем, аудиомагнитолой, удобными современными сиденьями Grammer с подголовником, ремнями безопасности и подлокотниками, благодаря чему оператор меньше устает, а производительность повышается.
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