Фронтальные погрузчики XGMA 1600-1800 кг

Описание товара
Предлагаем вашему вниманию высок окачественную и надёжную технику дл я погрузочно-разгрузочных работ, п еремещения сыпучих грузов — фронт альный погрузчик грузоподъёмностью 1,8 т. Фронтальные погрузчики использу ются во многих отраслях современного стро ительства зданий и сооружений, сельского и лесного хозяйства, в дорожном строитель стве, в процессе утилизации отходов, для перемещения товаров на складах, в портах.
Преимущества
Современный дизайн.
Мощный двигатель.
Высокая маневренность.
Маленький радиус поворота.
Стабильность и высокая скорость работы. Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.
Оборудован системой компенсации угла наклона ковша. Используется для погрузки, выгрузки, перемещения различных грузов.
Стёкла кабины оператора обладают повышенной прочностью и ударостойкостью, гарантируют оператору отличный обзор рабочей зоны.
Особенности
Модель оснащена двигателем YTO LR4105, высокопрочными ведущими осями и усовершенствованной транс миссией, что гарантирует мощное тяговое усилие в различ ных условиях эксплуатации.
Удлиненная колесная база погрузчика что способствует оптимальному распределению нагрузки на оси.
Машина имеет низкий уровень шума, малый уровень вибрации кабины, обеспечивает стабильность вождения и комфорта почти в любой среде.
Фронтальный погрузчик имеет топливный и гидравлический баки на поворотных шарнирах, что позволяет их регулировать, а также повора чивать при ремонте и техобслуживании.
Высокая ремонтопригодность позволяет легко обслуживать основные агрегаты и съемные части погрузчика.
XG 918 с легкостью можно адаптировать к различным условиям труда, используя патентованную технологию быстрой смены навесного оборудования.
По запросу клиента в качестве дополнительной опции возможна установка системы воздушного кондиционирования.