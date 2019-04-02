Фронтальные погрузчики XGMA 1600-1800 кг

Описание товара

Предлагаем вашему вниманию высок окачественную и надёжную технику дл я погрузочно-разгрузочных работ, п еремещения сыпучих грузов — фронт альный погрузчик грузоподъёмностью 1,8 т. Фронтальные погрузчики использу ются во многих отраслях современного стро ительства зданий и сооружений, сельского и лесного хозяйства, в дорожном строитель стве, в процессе утилизации отходов, для перемещения товаров на складах, в портах.



Преимущества

Современный дизайн.

Мощный двигатель.

Высокая маневренность.

Маленький радиус поворота.

Стабильность и высокая скорость работы. Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.

Оборудован системой компенсации угла наклона ковша. Используется для погрузки, выгрузки, перемещения различных грузов.

Стёкла кабины оператора обладают повышенной прочностью и ударостойкостью, гарантируют оператору отличный обзор рабочей зоны.

Особенности

Модель оснащена двигателем YTO LR4105, высокопрочными ведущими осями и усовершенствованной транс миссией, что гарантирует мощное тяговое усилие в различ ных условиях эксплуатации.

Удлиненная колесная база погрузчика что способствует оптимальному распределению нагрузки на оси.

Машина имеет низкий уровень шума, малый уровень вибрации кабины, обеспечивает стабильность вождения и комфорта почти в любой среде.

Фронтальный погрузчик имеет топливный и гидравлический баки на поворотных шарнирах, что позволяет их регулировать, а также повора чивать при ремонте и техобслуживании.

Высокая ремонтопригодность позволяет легко обслуживать основные агрегаты и съемные части погрузчика.

XG 918 с легкостью можно адаптировать к различным условиям труда, используя патентованную технологию быстрой смены навесного оборудования.

По запросу клиента в качестве дополнительной опции возможна установка системы воздушного кондиционирования.