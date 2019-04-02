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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
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              Фронтальные погрузчики XGMA 1600-1800 кг

              Телефон
              +79218247664
              Продавец
              СеверТехСервис Производственно-ремонтное предприятие
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              Описание товара
              Предлагаем вашему вниманию высок окачественную и надёжную технику дл я погрузочно-разгрузочных работ, п еремещения сыпучих грузов — фронт альный погрузчик грузоподъёмностью 1,8 т. Фронтальные погрузчики использу ются во многих отраслях современного стро ительства зданий и сооружений, сельского и лесного хозяйства, в дорожном строитель стве, в процессе утилизации отходов, для перемещения товаров на складах, в портах.

              Преимущества
              Современный дизайн.
              Мощный двигатель.
              Высокая маневренность.
              Маленький радиус поворота.
              Стабильность и высокая скорость работы. Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.
              Оборудован системой компенсации угла наклона ковша. Используется для погрузки, выгрузки, перемещения различных грузов.
              Стёкла кабины оператора обладают повышенной прочностью и ударостойкостью, гарантируют оператору отличный обзор рабочей зоны.
              Особенности 
              Модель оснащена двигателем YTO LR4105, высокопрочными ведущими осями и усовершенствованной транс миссией, что гарантирует мощное тяговое усилие в различ ных условиях эксплуатации.
              Удлиненная колесная база погрузчика что способствует оптимальному распределению нагрузки на оси. 
              Машина имеет низкий уровень шума, малый уровень вибрации кабины, обеспечивает стабильность вождения и комфорта почти в любой среде.
              Фронтальный погрузчик имеет топливный и гидравлический баки на поворотных шарнирах, что позволяет их регулировать, а также повора чивать при ремонте и техобслуживании.
              Высокая ремонтопригодность позволяет легко обслуживать основные агрегаты и съемные части погрузчика.
              XG 918 с легкостью можно адаптировать к различным условиям труда, используя патентованную технологию быстрой смены навесного оборудования.
              По запросу клиента в качестве дополнительной опции возможна установка системы воздушного кондиционирования.
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