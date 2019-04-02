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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              1 204

              Сайдинг из фиброцемента cedral click С04

              Телефон
              +79216516633
              Продавец
              ДачаСтрой
              0
              Описание товара
              Цвет С04 Ночной лес
              Фиброцементный сайдинг Cedral Click (Кедрал Клик) в обладает высокой пожаробезопасностью, долгим сроком службы (более 50 лет), морозоустойчивостью. Монтаж шип-паз через кляммеры
              Размер панели 3600мм х 186 x 12 
              Полезная площадь при монтаже: 0,6264 кв.м. 
              Производитель Бельгия 
              При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно 
              Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов. 
              С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе
              При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.
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