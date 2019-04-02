Сайдинг из фиброцемента cedral click С04

Описание товара

Цвет С04 Ночной лес

Фиброцементный сайдинг Cedral Click (Кедрал Клик) в обладает высокой пожаробезопасностью, долгим сроком службы (более 50 лет), морозоустойчивостью. Монтаж шип-паз через кляммеры

Размер панели 3600мм х 186 x 12

Полезная площадь при монтаже: 0,6264 кв.м.

Производитель Бельгия

При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно

Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов.

С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе

При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.