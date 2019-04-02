Сайдинг из фиброцемента cedral click С04

Цвет С04 Ночной лес Фиброцементный сайдинг Cedral Click (Кедрал Клик) в обладает высокой пожаробезопасностью, долгим сроком службы (более 50 лет), морозоустойчивостью. Монтаж шип-паз через кляммеры Размер панели 3600мм х 186 x 12 Полезная площадь при монтаже: 0,6264 кв.м. Производитель Бельгия При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов. С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.