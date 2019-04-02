Cаморезы Кедрал для открытого монтажа. Цвет С01

Описание товара

В НАЛИЧИИ !

Саморезы Кедрал применяются для открытого монтажа фиброцементного сайдинга. Особенно применимы в зимний период. Цвет C01 Белый минерал. Нержавеющая сталь, 4,2 х 52 мм. 100 штук в коробке