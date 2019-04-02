Фиброцементный сайдинг Кедрал (cedral wood) С61

Цвет С61 Красная земля Фиброцементный сайдинг CEDRAL Wood экологически чистый и не горючий материал, морозостойкий, не требует покраски Монтаж внахлест. В наличии 32 цвета Размер панели 3600х190х10 мм Площадь панели 0,684 м2. Полезная площадь 0,576м2 Производитель Бельгия При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов. С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе. При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.