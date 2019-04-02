Фиброцементный сайдинг Кедрал (cedral wood) С61

Описание товара

Цвет С61 Красная земля

Фиброцементный сайдинг CEDRAL Wood экологически чистый и не горючий материал, морозостойкий, не требует покраски

Монтаж внахлест. В наличии 32 цвета

Размер панели 3600х190х10 мм

Площадь панели 0,684 м2. Полезная площадь 0,576м2

Производитель Бельгия

При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно

Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов.

С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе.

При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.