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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              785

              Фиброцементный сайдинг Кедрал (cedral wood) С61

              Телефон
              +79216516633
              Продавец
              ДачаСтрой
              0
              Описание товара
              Цвет С61 Красная земля 
              Фиброцементный сайдинг CEDRAL Wood экологически чистый и не горючий материал, морозостойкий, не требует покраски
              Монтаж внахлест. В наличии 32 цвета 
              Размер панели 3600х190х10 мм 
              Площадь панели 0,684 м2. Полезная площадь 0,576м2 
              Производитель Бельгия 
              При заказе от 150м2 (220 досок) доставка бесплатно
              Предлагаем вам услуги монтажа всех фасадных и кровельных материалов. 
              С фиброцементным сайдингом можно ознакомиться в нашем офисе.
              При большом объеме дадим Вам более льготную цену. Звоните!!!! Обращаю Ваше внимание, что мы не берем стоимость за поддоны под фиброцементный сайдинг.
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