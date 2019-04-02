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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              1 747

              Динозавр радиоуправляемый"Рекс", световые и звуковые

              Телефон
              +79139351809
              Продавец
              МЕГАПРАЙМ
              0
              Описание товара
              Путешествие в прошлое
              Отправляйтесь навстречу приключениям вместе с радиоуправляемым динозавром «Рекс». Эта игрушка увлечёт маленького любителя палеонтологии в мир юрского периода, когда на Земле обитали свирепые хищники.

              «Рекс» познакомит мальчишку с жизнью рептилий, продемонстрирует их повадки и модели поведения, а с помощью пульта малыш научится им управлять.

              Невероятные эффекты динозавра сделают игру захватывающей и реалистичной: у «Рекса» светятся глаза, язык и спина, а само животное издаёт пронзительный рёв.

              Неоспоримая польза
              В процессе игры ребёнок расширяет кругозор, развивает воображение, образное и пространственное мышление.

              Динозавр работает от 3 батареек типа АА, пульт — от 2 батареек типа АА. Элементы питания в комплектацию не входят.

              Для детей старше 3 лет.
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