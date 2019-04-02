Динозавр радиоуправляемый"Рекс", световые и звуковые

Описание товара

Путешествие в прошлое

Отправляйтесь навстречу приключениям вместе с радиоуправляемым динозавром «Рекс». Эта игрушка увлечёт маленького любителя палеонтологии в мир юрского периода, когда на Земле обитали свирепые хищники.



«Рекс» познакомит мальчишку с жизнью рептилий, продемонстрирует их повадки и модели поведения, а с помощью пульта малыш научится им управлять.



Невероятные эффекты динозавра сделают игру захватывающей и реалистичной: у «Рекса» светятся глаза, язык и спина, а само животное издаёт пронзительный рёв.



Неоспоримая польза

В процессе игры ребёнок расширяет кругозор, развивает воображение, образное и пространственное мышление.



Динозавр работает от 3 батареек типа АА, пульт — от 2 батареек типа АА. Элементы питания в комплектацию не входят.



Для детей старше 3 лет.