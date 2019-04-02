Детский спортивный комплекс для дома Непоседа 3

Описание товара

Детский спортивный комплекс"Савушка Непоседа" - 3Детские спортивно-игровые комплексы серии"Савушка Непоседа" успешно прошли все испытания, соответствуют необходимым нормам и требованиям. Все материалы, используемые в производстве данных комплексов, экологически чистые и абсолютно безопасны для здоровья вашего ребенка. В производстве данного товара используется только качественная древесина. Опорные стойки выполнены из сосны сечением 40х95мм, перекладины из березы диаметром 28 мм. Комплекс тщательно отшлифован. В качестве покрытия применяется лак «Technocolor», имеющий сертификат качества и разрешение на использование в производстве детской продукции.Особенности:Основание комплекса: 1,25х1,25 мЗанимаемая площадь: 1,25х2,40 мВысота: 1,65 мДлина рукохода: 1,2 мШаг перекладин: 180 ммМатериал: каркас – сосна сечением 45х95 мм , перекладины – береза диаметром 28 ммСеть: полипропилен 10 ммДопустимая нагрузка: 80 кгМасса комплекса: 50 кгКомплектация:Деревянный каркасГимнастический мат 1,0*1,0*0,04Шведская стенкаСеть для лазанияКольца гимнастическиеРукоход (1.2 м)Высота: 165 смПлощадь: 1,25х1,25 мЗанимаемая площадь: 1,25х2,40 мГорка-трап(1.5 м) с площадкой