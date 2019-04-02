Детский спортивный комплекс Tiny Climber, цвет шоколад

Описание товара

Детский спортивный комплекс Tiny ClimberОсобенности:Материал стоек: сосна сухая. Массив сушиться, распускается на ламели, вырезаются все сучки и сращиваются по длине. Профиль стоек: 4х6 см.Покрытие всех элементов: специальные безопасные грунт, краска и лаки на водной основе.Материал фигур (торцы рукохода) и стяжки по низу: фанера ФСФ толщиной 15 мм. Т.е. фанера не боится кратковременного воздействия влаги. После высыхания возвращается в прежние размеры.Материал перекладин: сухая береза диаметром 28-30 мм.Характеристики:Высота 130 см.Длина 105 см.Ширина 110 см.Диаметр перекладин 30/25мм.Перекладины рукохода 49 см.Гладиаторская сетка шнур 8 мм.Допустимая нагрузка 70 кгКомплектацияГорка: основа, ламинированная ЛДСП, обкатанная по краям кромкой толщиной 2 мм. Бортики мягкие комбинированные. Т.е. внутри бортика брусок 3х3 см. покрытый мягким материалом и чехлом из винилискожи.Гладиаторская сетка: безопастный цветной мягкий полипропиленовый шнур диаметром 8 мм.Кольца гимнастические: Наружный диаметр пластиковых колец 165 мм., толщина 22 мм.Шнур для колец 5 мм.Канат: хлопчатобумажный х/б диаметром 26-30 мм. Крепление к ДСК безопасное без металлических элементов.