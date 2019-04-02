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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              17 862

              Детский спортивный комплекс Tiny Winner, цвет синий

              Телефон
              +7(343)3469800
              Продавец
              СпортУрал
              0
              Описание товара
              Детский спортивный комплекс Tiny ChampionОсобенности:Материал стоек: сосна сухая. Массив сушиться, распускается на ламели, вырезаются все сучки и сращиваются по длине.Профиль стоек: 4х6 см.Покрытие всех элементов: специальные безопасные грунт, краска и лаки на водной основе.Материал фигур (торцы рукохода) и стяжки по низу: фанера ФСФ толщиной 15 мм. Т.е. фанера не боится кратковременного воздействия влаги. После высыхания возвращается в прежние размеры.Материал перекладин: сухая береза диаметром 28-30 мм.Характеристики:Высота рукохода 170 см.Длина рукохода 120 см.Высота по верхнему габариту см.Ширина 120 см.Диаметр перекладин 28-30 мм.Шнур для гладиаторской сетки 8 мм.Допустимая нагрузка 100 кг.Комплектация:Горка: основа, ламинированная ЛДСП, обкатанная по краям кромкой толщиной 2 мм. Бортики мягкие комбинированные. Т.е. внутри бортика брусок 3х3 см. покрытый мягким материалом и чехлом из винилискожи.Гладиаторская сетка: безопастный цветной мягкий полипропиленовый шнур диаметром 8 мм.Кольца гимнастические: Два варианта. Пластиковые и фанерные. Наружный диаметр пластиковых колец 165 мм., толщина 22 мм. Шнур для колец 5 мм.Канат 150 см
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