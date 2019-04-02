Детский спортивный комплекс Юный АТЛЕТ Пристенный, цвет зеленый

Описание товара

Пристенный детский спортивный комплекс для ребенка с навесным оборудованием. Отвлечь активного ребенка от шумных и опасных игр поможет спортивный комплекс. Снаряд выдерживает вес до 120 кг. Это позволяет включать в игру нескольких детей одновременно.Основные характеристикиГабаритные размеры, мм: 2200х900х600Допустимая нагрузка, кг: 120 кг на турник, 100 кг на навесное оборудованиеКомплектация: Шведская стенка, турник регулируемый, кольца гимнастические, веревочная лестница, канат, крепеж к стенеСпособ установки: Крепление к стене на 6 точекСтойки лестницы: труба Ø 42 ммТип перекладин: с ПВХ покрытием толщ. 2ммШирина перекладин, мм: 450Вес изделия, кг: 22