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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              6 888

              Детский спортивный комплекс Юный АТЛЕТ Пристенный, цвет зеленый

              Телефон
              +7(343)3469800
              Продавец
              СпортУрал
              0
              Описание товара
              Пристенный детский спортивный комплекс для ребенка с навесным оборудованием. Отвлечь активного ребенка от шумных и опасных игр поможет спортивный комплекс. Снаряд выдерживает вес до 120 кг. Это позволяет включать в игру нескольких детей одновременно.Основные характеристикиГабаритные размеры, мм: 2200х900х600Допустимая нагрузка, кг: 120 кг на турник, 100 кг на навесное оборудованиеКомплектация: Шведская стенка, турник регулируемый, кольца гимнастические, веревочная лестница, канат, крепеж к стенеСпособ установки: Крепление к стене на 6 точекСтойки лестницы: труба Ø 42 ммТип перекладин: с ПВХ покрытием толщ. 2ммШирина перекладин, мм: 450Вес изделия, кг: 22
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