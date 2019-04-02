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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              2 200

              Классическая Барсетка Cantlor W2031 03

              Телефон
              88005110810
              Продавец
              Модные Сумки
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              Описание товара
              Мужская классическая барсетка среднего размера с хорошо продуманной организацией. Выполнена из высококачественной экокожи, держит форму, имеет крепкую подвижную ручку. Закрывается клапаном на замок. Внутри три основных отделения с жесткими перегородками в виде карманов на молнии. Под клапаном на лицевой стороне три открытых кармана, на обратной стороне врезной карман на молнии. В одном из основных отделений есть карман для телефона, карман для мелочей и отсек для авторучки. Фурнитура - блестящее серебро, вес 0,70 кг. Помимо стандартной ручки, эта модель комплектуется ремешком для ношения на запястье и съемным плечевым ремнем.
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