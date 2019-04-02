Горизонтальная мужская сумка через плечо и с ручкой Canada BL1253 из натуральной кожи

Описание товара

Мужская сумка через плечо и с ручкой Canada BL1253 горизонтального типа изготовлена из натуральной телячьей кожи высокого качества. Сумка фабричного пошива, все строчки и швы ровные. Аксессуар носится как на плечевом ремне(съемный), так и за кожаную ручку, прекрасно будет сочетаться с любым гардеробом мужчины. Сумка имеет два основных автономных друг от друга отделений на молнии, внутренний врезной карман на молнии в одном из основных отделений, внутренний открытый накладной карман под мелкий предмет, внутренний карман для телефона, внешнее дополнительное отделение под магнитным клапаном с лицевой стороны сумки, внешнее заднее дополнительное отделение на молнии. Прекрасный аксессуар для любого мужчины. Если Вы хотите выбрать действительно полезный подарок мужчине, то эта сумка станет идеальным решением.