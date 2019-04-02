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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              2 800

              Рыжая вертикальная мужская сумка барсетка через плечо и с ручкой Canada 55015 из натуральной кожи

              Телефон
              88005110810
              Продавец
              Модные Сумки
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              Описание товара
              Мужская сумка-барсетка через плечо и с ручкой Canada 55015 вертикального типа изготовлена из натуральной телячьей кожи высокого качества. Сумка фабричного пошива, все строчки и швы ровные. Аксессуар средних размеров, носится как на плечевом ремне(съемный), так и за кожаную ручку, прекрасно будет сочетаться с любым гардеробом мужчины. Сумка имеет два основных автономных друг от друга отделений на молнии, внутренний врезной карман на молнии, внутренний накладной открытый карман, внешний карман на молнии с лицевой части сумки, внешнее дополнительное отделение под магнитным клапаном с лицевой части, внешнее заднее дополнительное отделение на молнии. Прекрасный аксессуар для любого мужчины. Если Вы хотите выбрать действительно полезный подарок мужчине, то эта сумка станет идеальным решением.
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